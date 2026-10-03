El PSPV recupera la imagen de Jaume I del artista Manuel Boix para su cartel del 9 d'Octubre

Cartel del PSPV para el 9 d'Octubre - PSPV

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV-PSOE ha recuperado la imagen de Jaume I del artista Manuel Boix, recientemente fallecido, para el cartel que ha preparado con motivo del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, "una celebración que este año tiene un significado especialmente simbólico porque se conmemoran 750 años de la muerte" del rey 'conquistador'.

Según han detallado los socialistas, el cartel recupera la figura del monarca "que impulsó la creación del Reino de Valencia y un marco político y jurídico propio, con els Furs, les Corts y unas instituciones de autogobierno que forman parte de nuestra historia colectiva".

"Una tradición de autogobierno que, siete siglos después, continúa formando parte de la identidad valenciana", señala el PSPV, que subraya que el cartel también sirve para rendir homenaje a Manuel Boix, el artista de l'Alcúdia fallecido el pasado 23 de septiembre a los 84 años y que está considerado como "uno de los grandes renovadores del arte valenciano contemporáneo y una figura esencial en la construcción de nuestro imaginario colectivo".

"Desde la pintura y la escultura hasta la ilustración, el grabado y el cartelismo, Boix convirtió episodios y personajes de nuestra historia en imágenes que han quedado en la memoria de varias generaciones de valencianos", subrayan los socialistas.

En esta línea, apuntan que su vinculación con Al Tall, sus carteles del 9 d'Octubre y del 25 d'Abril --Día de Les Corts Valencianes en el que se recuerda la batalla de Almansa y la pérdida de los Furs-- y "su manera de reinterpretar la historia mediante su arte contribuyeron a hacer reconocible una manera valenciana de mirarnos y reconocernos como país".

Por este motivo, el PSPV ha querido recuperar, con la autorización de la familia, la imagen de Jaume I de Manuel Boix en un cartel que recuerda 750 años del legado de Jaume I, y que lleva por lema 'Recuperar el que importa' y 'Recuperar l'autogovern'.