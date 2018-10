El PSPV responde a Ribó que el PAI del Grao "está abierto a debate" pero "no es aplazable"

Publicado 28/08/2018 15:22:29 CET

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de València, el socialista Vicent Sarrià, ha subrayado este martes que el proyecto del Plan de Actuación Integrada (PAI) del Grao "está abierto a debate y aportaciones", pero "no se trata de un debate aplazable porque de él depende completar la fachada marítima".

Sarrià ha respondido así al alcalde, Joan Ribó (Compromís), que esta jornada ha asegurado que no le gustan "muchas cosas" del PAI, como que "no respete" los 145 metros que tenía el río antes de que se realizara el circuito de Fórmula 1, y ha apostado por realizar "una serie de correcciones bastante significativas" en el proyecto.

En un comunicado, el socialista ha indicado que se ha reunido en varias ocasiones con el primer edil para "explicarle la propuesta", de la misma manera que ha avanzado que se sentará durante la próxima semana con la portavoz de València en Comú (ValC), María Oliver.

Ha defendido así que "resolver el PAI del Grao en este mandato es uno de los retos marcados desde Urbanismo", pues ha recordado que "se trata de uno de los grandes fiascos que dejó el anterior equipo de gobierno".

Con este objetivo, Sarrià ha explicado que, hace un año, el pleno municipal encargó a Aumsa la redacción de un nuevo proyecto de urbanización que "atendiera los principales retos de este sector tan complejo".

Entre ellos, se ha referido al soterramiento de la vías del tren, la solución hidráulica al cauce y su saneamiento, para que "permita el acondicionamiento del último tramo del Jardín del Túria, y la conexión con Nazaret. También "el pago de los 40 millones de euros a la Generalitat por las obras de urbanización de los viales que pertenecían al circuito de Fórmula 1".

Para el edil, el proyecto "da una respuesta adecuada a estos retos" y lo hace "atendiendo a las directrices de calidad urbana recientemente aprobadas". "Es un documento abierto y son bienvenidas todas las aportaciones, pero no se trata de un debate aplazable porque de él depende completar la fachada marítima, la conexión de Moreras y Nazaret con el conjunto de la ciudad. En este sentido, debatiremos con quien sea necesario", ha recalcado.

SOTERRAMIENTO DE VÍAS

Respecto a las declaraciones de Ribó, que se ha cuestionado que no esté previsto el soterramiento de las vías del tren, Sarriá ha asegurado que en las reuniones que han mantenido ya le informó que el soterramiento de las vías "no depende en absoluto de este proyecto, sino de ADIF". "El sector hará la aportación que le corresponda, pero no depende del proyecto que aprobemos ahora", ha remarcado.

En cualquier caso, Vicent Sarrià considera que el PAI del Grao "contempla adecuadamente recuperar el último tramo del cauce con el condicionante de los actuales viales que hay que amortizar, pero que darán una anchura más que razonable al Jardín del Túria en su último tramo".