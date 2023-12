El PSPV responsabiliza al Consell de la subida del recibo del agua y el PP responde que Puig "engañó a los valencianos"

VALÈNCIA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSPV Ana Besalduch ha aseverado este jueves que PP y Vox son "los únicos responsables" de que la mayoría de valencianos tengan que pagar "mucho más" en el recibo del agua, porque el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "tenía sobre la mesa la fórmula para mantener los precios y prefirió cargarse la medida impulsada por (el 'expresident') Ximo Puig para contener los precios y aliviar los bolsillos de las familias en un contexto de alta inflación".

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del GPP, Jesús Lecha, ha respondido que "Puig mintió con la exención del canon del agua y es el único responsable de la actual situación".

Este cruce de declaraciones, en sendos comunicados, se produce después de que se haya incrementado la factura del agua en la Comunitat Valenciana debido al cánon de saneamiento, dependiente de la Generalitat, cuyo pago fue aplazado el pasado año por el Consell de PSPV y Compromís desde agosto de 2022 hasta julio de 2023, para ayudar a la ciudadanía ante los efectos de la inflación.

La diputada socialista Ana Besalduch ha instado a Mazón a corregir "su hachazo fiscal" a los hogares valencianos y paralizar el pago del canon del agua, que se condone a las rentas inferiores a 30.000 euros y se plantee ampliar el fraccionamiento de pago para el resto de las familias pasando de los 18 a los 60 meses.

En este sentido, Besalduch ha acusado al Consell de "defender solo al 0,4% de los valencianos y valencianas al mismo tiempo que perdonan 231 millones de euros a los grandes patrimonios".

"La realidad es que PP y VOX han subido el recibo del agua a dos millones de hogares valencianos porque les ha dado la real gana", porque "al igual que decidieron prorrogar medidas como la bajada de tasas un 10% también podrían haber mantenido la congelación del recibo del agua, pero no han querido", ha insistido.

Ana Besalduch ha expuesto que el PP tiene La oportunidad de corregir sus hechos y comenzar a pensar y gobernar para la mayoría".

PP: "ES UNA MENTIRA SOBRE MENTIRA"

En respuesta, el portavoz de Medio Ambiente del GPP, Jesús Lecha, ha señalado que "el nuevo Consell, a diferencia del anterior, ha ampliado el plazo de fraccionamiento del pago para hacerlo menos lesivo, y, además, adopta medidas de apoyo a las familias con riesgo de exclusión social". "Y lo hace sin poner en riesgo ni comprometer la viabilidad de la EPSAR, garantizando las inversiones previstas y el saneamiento y depuración de las aguas", ha apostillado.

El portavoz 'popular' ha calificado de "indignantes y vergonzosas" las acusaciones del PSPV. "Es una mentira sobre mentira. Puig no revisó la continuidad del aplazamiento antes de dejar el Consell. El PSPV ha quedado en evidencia e intenta lavarse la cara ante las medidas que está adoptando el Consell de Carlos Mazón para paliar los efectos perversos del aplazamiento del pago. Ximo Puig engañó a los valencianos cuando antes de las elecciones dijo que suprimía el canon de saneamiento, pero simplemente lo aplazó durante un año hasta julio de 2023 para cuando llegase un gobierno nuevo", ha expuesto.

En esa línea, Lecha ha lamentado que "Puig no ha tenido suficiente con disparar la deuda de la Comunitat Valenciana, líder a nivel nacional, y dejar una carga de 11.000 euros por cada uno de los valencianos como deuda, sino que además dejó también como herencia el pago de los 276 millones de euros aplazados en el recibo mensual del agua", ha añadido.

Por último, Jesús Lecha ha indicado que "los socialistas no eximieron del pago del canon cuando pudieron, porque sabían que no podían hacerlo ya que abocaría al colapso financiero de la Epsar, y ahora proponen su condonación para no asumir su responsabilidad y, de paso, acusar al nuevo Consell de no hacer lo que ellos ni hicieron ni previeron".