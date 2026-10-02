El PSPV de Sant Vicent del Raspeig pide reprobar a una concejala de Vox por estar "tumbada" en un pleno

Fotografía difundida este viernes por el PSPV de Sant Vicent del Raspeig, que ha pedido reprobar a una edil de Vox, que aparece en la imagen, por estar "recostada" en un pleno, tras un vídeo aparecido "en medios de comunicación y redes sociales" - PSPV SANT VICENT DEL RASPEIG

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSPV de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) ha solicitado al alcalde de la localidad, Pachi Pascual (PP), que "repruebe públicamente el comportamiento" de la concejala de Vox Yolanda Iborra después de que, según este grupo municipal, un "vídeo grabado durante la última sesión plenaria" y que se ha hecho "viral en medios de comunicación y redes sociales" muestre a esta edil "recostada o tumbada" en su silla.

Por su parte, desde la formación voxista han asegurado que Iborra "padece una hernia estomacal muy grave" y que "solo se recostó unos instantes para liberar la tremenda presión y el dolor, manteniéndose completamente despierta".

En todo caso, según ha afirmado el grupo municipal socialista en un comunicado, esas "imágenes" han dejado una "pésima imagen" del municipio "a nivel nacional" y suponen un "bochorno absoluto". "No estamos ante un hecho puntual ni ante una situación aislada, sino ante una conducta que se viene repitiendo desde el inicio de la presente legislatura", ha afirmado.

Desde el PSPV de este consistorio, que ha remitido este viernes a los medios de comunicación una fotografía en la que aparece esta edil recostada en una silla, han insistido en que "durante los plenos" se han podido ver "comportamientos como comer durante la sesión sin guardar siquiera las mínimas formas exigibles en un acto institucional, permanecer recostada o tumbada sobre la silla, levantarse de su asiento cuando lo considera oportuno, abandonar el salón de plenos y entrar y salir reiteradamente durante el desarrollo de los debates".

Los socialistas consideran que estas "actitudes" son "una falta de consideración hacia la propia institución, hacia el resto de miembros de la corporación y, especialmente, hacia la ciudadanía" a la que representan los concejales.

Por ello, han instado a Pascual, alcalde del gobierno local de coalición de PP y Vox, a "ejercer sus funciones como presidente del pleno y a no seguir permitiendo que este tipo de comportamientos se normalicen", al tiempo que ha remarcado que "quienes ocupan un escaño tienen la obligación de mantener" unas "mínimas normas de respeto, comportamiento y decoro institucional, independientemente del partido político".

Así, el PSPV de Sant Vicent del Raspeig ha aseverado que "estas actitudes no pueden normalizarse ni convertirse en parte del paisaje habitual de los plenos municipales", por lo que reclaman al alcalde "que actúe para garantizar el correcto desarrollo de las sesiones".

Y ha aseverado que "si realmente" esta edil de Vox "sufre una dolencia tan grave, debería haberse ausentado de la sesión, tal y como han hecho otros compañeros de la corporación municipal cuando se han sentido indispuestos".

VOX: "HERNIA ESTOMACAL MUY GRAVE"

Desde Vox de Sant Vicent del Raspeig, en un comunicado hecho público en redes sociales, han señalado que Iborra "padece una hernia estomacal muy grave, a solo tres días de ser intervenida quirúrgicamente", y que "soportó seis horas sentada cumpliendo con su deber en el pleno".

"Solo se recostó unos instantes para liberar la tremenda presión y el dolor, manteniéndose completamente despierta", han sostenido desde la formación voxista, que ha agregado que, "a pesar de la enfermedad, el compromiso con los sanvicenteros es inquebrantable".