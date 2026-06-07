PSPV señala que Llorca cumple seis meses de 'president' "bunkerizado en el Palau y alejado de las necesidades sociales"

Archivo - El portavoz del PSOE en Les Corts, José Muñoz, (imagen de archivo) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha aseverado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "se encuentra alejado de la realidad, bunkerizado en el Palau de la Generalitat y fuera de las necesidades sociales de los valencianos y valencianas".

Así ha reaccionado este domingo a un comunicado de la Generalitat en el que se ha hecho balance de los seis meses desde que Pérez Llorca accedió a la Presidencia del Consell. La administración valenciana ha destacado que se han cumplido el 63% de los compromiso adquiridos en el debate de investidura.

Muñoz, en declaraciones remitidas a los medios, ha tachado este comunicado de "absolutamente delirante" y ha afirmado que "los únicos acuerdos con los que Pérez Llorca ha cumplido han sido con la extrema derecha de Vox" y con "esa implantación de la prioridad nacional, de ese apartheid contemporáneo que quiere plantear Vox"-

"Con los únicos que ha cumplido Pérez Llorca es con los cargos del Partido Popular que se han podido adjudicar viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante", ha apostillado.

Muñoz ha insistido en que Llorca "ha cumplido con las rentas más altas a las que le sigue haciendo regalos fiscales en estos presupuestos, ya cumplido con las empresas privatizadoras de la sanidad y de la educación pública, que también tienen un gran bocado en estos presupuestos de la Generalitat, con esos incrementos de las derivaciones y de la privatización sanitaria. Y, por supuesto, también ha cumplido con su pareja".

HUELGA Y DANA

El síndic ha reprochado que "no se avanza en el problema educativo, pero la urgente necesidad de la colocación de la pareja de Pérez Llorca en la Diputación de Valencia sí que fue un compromiso que él cumplió con gran rapidez".

También ha denunciado que el presidente de la Generalitat "ha seguido humillando a las víctimas de la dana que ven cómo Carlos Mazón continúa como aforado y que continúa cobrando un sueldo además con un plus", y cuenta con "ese gabinete de expresidente en el que están tanto Cuenca como otras personas que estuvieron el día de la dana". Así, ha reprochado el último nombramiento del exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia durante la etapa de Carlos Mazón, Santiago Lumbreras, "al frente del Ivace como premio por su negligente gestión".

Según José Muñoz, Pérez Llorca "tampoco está cumpliendo con los jóvenes y con las familias que ven cómo la vivienda sigue disparada, cómo siguen sin aplicar la limitación del precio del alquiler".

"En definitiva, lo que estamos viendo es un Pérez Llorca que no quiere cumplir con los valencianos por una cuestión muy sencilla. Él lo que quiere es ser candidato del Partido Popular a la Generalitat Valenciana y el resto le importa bien poco y sabe que, para ello, lo que necesita es el mando a distancia de Abascal desde Madrid".

El síndic ha criticado que Llorca "incumple con el conjunto de la sociedad valenciana y especialmente con la comunidad educativa, a la que sigue despreciando, humillando, marginando y criminalizando, en lugar de sentarse a dialogar y a acordar con ellos, como le exige el conjunto de la ciudadanía valenciana".

A su juicio, Llorca "en seis meses ya ha hecho bueno a Carlos Mazón" y sus declaraciones "no sirven para nada más que para propaganda política". "Afortunadamente los valencianos y valencianas ya no lo creen y esperan con ganas esas elecciones autonómicas que permitan que llegue una mujer, que llegue Diana Morant al frente de la Generalitat valenciana para revertir todas estas políticas absolutamente injustas del Partido Popular", ha apostillado.