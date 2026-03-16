El PSPV urge a Llorca a exigir el acta a Mazón para que deje de estar aforado y "saber toda la verdad del 29O"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSPV ha reclamado este lunes al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que exija el acta de diputado al exjefe del Consell Carlos Mazón en Les Corts y "que le retire el aforamiento para que se pueda saber toda la verdad de lo sucedido el día de la dana", que el 29 de octubre de 2024 provocó 230 fallecidos, después de que el pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya rechazado por unanimidad investigar al 'expresident' por su actuación durante la barrancada

En un comunicado, la portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, ha subrayado que el TSJCV ha señalado la necesidad de contar con indicios "reforzados" dada la condición de aforado de Mazón, "por lo que para conocer toda la verdad, tal y como reclaman las víctimas, el 'expresident' de la Generalitat debería perder su condición de aforado".

"Mazón no puede seguir ni un minuto más como diputado del PP para mantener su aforamiento y no colaborar con la justicia --ha recalcado--. Necesitamos saber toda la verdad de lo que ocurrió el día de la peor tragedia de la Comunidad Valenciana, que costó la vida de 230 personas". Además, ha resaltado que el tribunal señala que la investigación "puede y debe" continuar en el juzgado de instrucción.

Para los socialistas valencianos, el TSJCV en el auto difundido este lunes reconoce el esfuerzo y la laboriosidad de la jueza instructora y considera que la investigación judicial debe proseguir para que las víctimas conozcan la verdad de lo que pasó el día de la dana "y puedan obtener así justicia y reparación".

Además, destacan que, en su escrito, "los magistrados del TSJCV dejan claro que la responsabilidad de la gestión de la dana era de la Generalitat y correspondía, por tanto, a la consellera y al secretario autonómico [Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa de la dana] la gestión de la emergencia, sin que quepa atribuir responsabilidad alguna al Gobierno central".