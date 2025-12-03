El PSPV ve el Consell de Llorca como "un insulto a las víctimas de la dana" por mantener a Camarero y "premiar" a Rovira

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), saluda al síndic del PSPV, José Muñoz, en la toma de posesión en Les Corts - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSPV considera que el Consell de Juanfran Pérez Llorca será "de absoluta continuidad" al de Carlos Mazón, a tenor de los cambios anunciados este miércoles por el nuevo 'president' en la composición del gobierno valenciano. A su juicio, el mantenimiento de la mayoría de los consellers de Mazón supone "una absoluta indignidad y un insulto a la memoria de las víctimas de la dana".

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha reprochado a Llorca que mantenga a Susana Camarero como vicepresidenta primera --aunque pierde la portavocía del Consell y las competencias de Servicios Sociales-- y que "premie" a José Antonio Rovira --nuevo conseller de Hacienda tras su etapa en Educación-- y a Miguel Barrachina como nuevo portavoz del ejecutivo manteniendo la cartera de Agricultura.

"Hoy, Juanfran Pérez Llorca ha demostrado que esto que decía de que iba a abrir un tiempo nuevo y a construir puentes y diálogo y, en definitiva, pasar página del 29 de octubre de la tragedia de la dana, era pura retórica, básicamente era mentira. Pérez Llorca ha demostrado que es el testaferro de Carlos Mazón, su mano derecha", ha denunciado Muñoz en declaraciones a los medios.

Sobre Camarero, ha criticado que se mantenga como vicepresidenta cuando era "la mano izquierda de Mazón" y tenía "la responsabilidad política de las personas que fallecieron en el servicio de teleasistencia" durante la dana.

También ha reprochado a Llorca que "premie" a Rovira con Hacienda, "probablemente la conselleria más importante, la que tiene la llave de la caja de la Generalitat".

Y ha afeado al 'president' que "premie" a Barrachina, quien según él en la dana "estaba cómodamente en su casa sin hacer ni prestar atención a lo que estaba ocurriendo en la presa de Buseo", y que mantenga a Vicente Martínez Mus como vicepresidente cuando "se le colapsó el metro y no avisó de ningún corte de carretera cuando estaba todo inundado".

Es más, el síndic del PSPV ha señalado que "todos los consellers de Mazón se mantienen en su puesto salvo una, la de Hacienda, Ruth Merino que probablemente era la que menos responsabilidad tuvo durante el 29 de octubre".

ORDAZ, "LA GUINDA"

"La guinda", en su opinión, es la elección de Vicente Ordaz, hasta ahora al frente de À Punt, como secretario autonómico de Comunicación. Ha augurado que servirá "para controlar el mensaje político en la televisión pública valenciana", algo que ve como "un hecho inaudito en la democracia valenciana" y que no cree que sea razonable "ni estética, ni políticamente, ni de alguna manera defendible socialmente".

"En definitiva, Pérez Llorca viene a continuar el trabajo de Carlos Mazón, a guardarle en cualquier caso el sitio", ha insistido tras volver a denunciar que el PP designara esta semana al ya 'expresident' como presidente de la comisión de reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento anual de casi 9.000 euros.

Y ha aseverado: "No se abre un nuevo tiempo político, se mantiene lamentablemente la página del 29 de octubre. La Comunitat Valenciana sigue encerrada en El Ventorro por culpa en este caso de Juanfran Pérez Llorca".