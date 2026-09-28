El PSPV ve a Llorca "incapaz", le insta a "dejar de jugar al escondite" y pregunta si "le ha llamado ya Feijóo"

El síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es un dirigente "incapaz", "interino" y que encabeza un Consell "agotado", al tiempo que le ha instado a "dejar de jugar al escondite" con los compañeros de su propio partido y le ha preguntado si "le ha llamado ya" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para nombrarle candidato del PPCV para las próximas elecciones autonómicas.

De este modo lo ha manifestado en su intervención en el Debate de Política General este lunes en Les Corts, en la que ha sostenido que Llorca es la representación de un "rey desnudo" que está "atrincherado en el Palau" y "acorralado por los expedientes fabricados y distribuidos por sus compañeros" del PP. "Lo peor de todo es que tiene a la Comunitat Valenciana paralizada", ha afirmado.

Frente a ello, el portavoz socialista ha lanzado seis compromisos o soluciones: que la Generalitat recupere las viviendas protegidas de Les Naus, aplicar la Ley de Vivienda estatal y votar a favor del decreto del Gobierno "para que no haya ninguna Maricarmen más desahuciada"; apoyar la propuesta de la nueva financiación; "verdad y justicia" con la dana y que el 'expresident' Carlos Mazón entregue sus mensajes; "acabar con la corrupción"; atender las reivindicaciones de la comunidad educativa y retomar el Plan Edificant; y blindar la sanidad para evitar privatizaciones.

Sobre el discurso de Llorca, Muñoz ha asegurado que Les Corts han escuchado a "un perdedor" que le ha "echado la culpa" al Botànic, al "clásico" de Pedro Sánchez y al Gobierno de España. Dicho esto, ha preguntado al jefe del Consell: "¿Le ha llamado ya Feijóo? ¿Ha recibido esa llamada?". Y ha considerado que la "sensación" es que la Comunitat está ante el "final de la etapa" del PP y de Llorca.

También ha criticado que el 'president' no haya condenado las "agresiones racistas" en Tavernes ni la "persecución al migrante" porque "le debe su sillón a la extrema derecha de Vox" y ha clamado: "Fuera el racismo, fuera los racistas, aquí no cabe su odio".

"NI EN 'GÉNOVA' CONFÍAN EN USTED"

Muñoz ha sostenido que el de este lunes ha sido el primer Debate de Política General de Llorca, pero también "el último", porque Feijóo "le va a enseñar la puerta de salida o porque los valencianos les van a poner en el rincón de pensar de la oposición". Y ha acusado al jefe del Consell de gobernar "de espaldas a la ciudadanía".

Como balance de legislatura, el síndic del PSPV ha cargado contra Llorca por haber sido "uno de los negociadores" del "pacto en una servilleta" del PP y Vox y por haber sustituido a Mazón sin unas elecciones de por medio. También le ha preguntado al 'president' si se puede "comprometer a algo" con una Generalitat que está, a su juicio, "en comisión de servicios".

"Ni en 'Génova' confían en usted para ser el candidato de la Generalitat. Y hoy ha vuelto a sufrir otra humillación pública: 28 congresos ha convocado el PP y no el de la Comunitat. Ya está bien de humillar al 'president' de la Generalitat", ha aseverado Muñoz, que ha preguntado a Llorca: "¿Si no es bueno para el PP de 'Génova', por qué tiene que ser bueno para los valencianos?". Por ello, le ha pedido "conservar un poco de amor propio" e "irse a casa".

En este punto, ha reivindicado que ser 'president' de la Generalitat significa "tener autoridad, voz propia, tomar decisiones, marcar prioridades y defender esta tierra aunque le moleste a Madrid y a Vox" y ha acusado a Llorca de "degradar" la Comunitat y "traicionar a los valencianos", entre otras cosas por rechazar el nuevo modelo de financiación. "Esto no resiste más", ha exclamado.

HACER PÚBLICOS SUPUESTOS DOSIERES SOBRE "CORRUPTELAS"

Por otro lado, el síndic del PSPV ha exigido al 'president' de la Generalitat que haga públicos los supuestos dosieres sobre las "presuntas corruptelas en su gestión y las de su equipo", a la vez que le ha preguntado "qué hay" en esos documentos, "quién los ha elaborado y quién los ha enviado a Madrid". "Aparecen casualmente cuando ustedes están peleando por la candidatura", ha incidido.

Además, le ha retado a responder sobre si en esos dosieres "aparecen nombres como David Serra, Bernabé Cano, Javier Sendra o Miguel Ángel Iborra, lo que se puede conocer como 'la Marina Baixa Power', porque tienen todo el 'power' y ojo con lo que están haciendo". Y ha exigido a Feijóo que cese a Llorca si tiene "conocimiento de que en el PP de la Comunitat hay corrupción".

TEATRO PRINCIPAL Y LEY DEL SUELO

También ha interpelado a la consellera de Cultura, Carmen Ortí, por el cierre del Teatro Principal de València, para preguntarle si "va a hacer algo o aquí no pasa nada" y si desde 2023 "no ha habido riesgo para los espectadores" del citado recinto. "No han hecho absolutamente nada y ahora dejan a la ciudad cuatro años sin su principal teatro. Esto es una vergüenza", ha remarcado. Por ello, ha considerado que tanto Llorca como la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, están "ya no para liderar el PP, sino para liderar la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha cargado contra la nueva Ley del Suelo, ha pedido la paralización inmediata de esta norma y ha advertido del riesgo de que se "repita la historia: PP más urbanismo es igual a corrupción, esta historia ya la hemos vivido". "Algo huele a podrido en el Palau y esta Ley del Suelo apesta", ha deslizado. Frente a ello, ha garantizado que el PSPV fiscalizará "metro cuadrado a metro cuadrado y expediente a expediente".

EMERGENCIAS Y FUTURO

Respecto a las emergencias, José Muñoz ha sostenido que la población "sigue teniendo miedo" cuando llueve y ha denunciado que con el último episodio de lluvias la Generalitat envió de nuevo "tarde" el mensaje ES-Alert. "Parece mentira que volvieran a ocurrir los mismos errores del PP", ha cuestionado, al tiempo que ha reclamado que los 'populares' se "vayan a la calle".

Finalmente, el portavoz socialista ha reivindicado que, frente a la actual "parálisis y decadencia" del PP, la Comunitat Valenciana "no se resigna porque sabe que tiene futuro", por lo que ha llamado a "restaurar la decencia", a afrontar el futuro con "esperanza" y ha prometido que el PSPV, en caso de ganar las próximas elecciones, liderará un Consell que tendrá "un amo, los valencianos, y no dos" como el actual, que son "'Génova' y Vox". "La Comunitat Valenciana está preparada para pasar la página oscura del PP", ha defendido.