Público infantil, autores bestseller y una mirada a Palestina protagonizarán el Salón del Cómic de València

La artista María Medem firma el cartel de esta edición, inspirado en la lectura y el movimiento

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic de València ha avanzado este martes dos de las novedades más importantes de su próxima edición, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo: la ampliación de su espacio y actividades centradas en el público infantil y juvenil y la colaboración con divulgadores. Además, el certamen volverá a exponer obras de autores palestinos y prepara la presencia de nombres nacionales e internacionales de 'bestseller'.

Así lo han adelantado el director de contenidos del salón, Daniel Tomás, y el director del Salón del Cómic, Mario Soler, en un acto que ha servido para revelar el cartel de la edición 2026, obra de la ilustradora María Medem.

Daniel Tomás ha explicado que el Salón del Cómic mantiene las líneas maestras que han guiado todas sus anteriores ediciones: "Promover la cultura a través del cómic, promover la lectura a través del cómic, generar nuevos públicos y ser una ventana al mundo".

Como novedad, ha destacado la nueva zona AU-K! dedicada al cómic infantil y juvenil, cuya programación adquirirá "carácter propio" gracias al apoyo de la Cátedra de Estudios del Cómic. Este espacio tendrá un escenario donde celebrar encuentros informales con autores, exposiciones y tres zonas de talleres que funcionarán de manera simultánea. Habrá cómic en valencià, Fanzines y autoedición y actividades creativas vinculadas al cómic como cosplay, disfraces, cerámica o maquetas, entre otras.

Los codirectores de la Cátedra de Estudios del Cómic de la Universitat de València - Fundación SM (UV), Álvaro Pons y Noelia Ibarra, han explicado que la cátedra coordinará todas las actividades de este área en un "momento dulce para el cómic infantil y juvenil", y han afirmado que "para que el cómic llegue a las aulas hay que trabajar intensamente en erradicar distintos prejuicios" y mostrar la "riqueza y variedad" de este formato que permite a los jóvenes descubrir el placer lector y valores.

Sin avanzar nombres, Tomás ha subrayado que el salón está trabajando con autores y autoras internacionales. "Estamos hablando de 'bestsellers'. Estamos convencidos de que funcionará muy bien", ha explicado. A ello se unirán también nombres valencianos "destacadísimos".

DIVULGADORES DEL CÓMIC

La segunda mayor novedad es que se retoma la programación de creadores de contenido pero con un enfoque, esta vez, en los divulgadores del cómic, manga y las culturas que los rodean. "Buscamos divulgadores que lleguen a las audiencias más jóvenes y sean capaces de divulgar el cómic de manera masiva", ha destacado.

El programa incluirá chalas y mesas redondas sobre la divulgación digital del cómic y del manga; debates sobre ética, objetividad y creación de comunidad en redes sociales; encuentros entre divulgadores y editores para compartir perspectivas sobre el futuro del sector, así como grabaciones y entrevistas en directo con público, integrando las dinámicas de los canales de cada creador en el marco del Salón.

ASIA, ÁFRICA Y UNA EXPOSICIÓN PALESTINA

Asimismo, como es habitual, el salón albergará sesiones de firmas, charlas y exposiciones. La zona Asia sigue creciendo "muchísimo" y "de una manera natural". "Casi tenemos que controlarla", ha bromeado el director de contenidos. Así, contará con varias asociaciones, talleres, actuaciones en su propio escenario y un cartel específico que se anunciará en breve.

Palestina volverá a estar presente esta edición. "El año pasado tuvimos una exposición de diez autores y autoras palestinos y este año volveremos a tener una exposición de cómic palestino y estamos trabajando para poder invitar a un autor de Gaza al salón", ha indicado el director de contenidos. También se preparan "exposiciones ambiciosas" sobre autores africanos.

COSPLAY Y ROL

Por otro lado, el certamen vuelve a apostar por el 'cosplay' con el concurso Cosmasters para adultos y escolares o la Pasarela Cosplay. El Salón sigue siendo una fase clasificatoria para el concurso Cosplay World Masters (CWM), una prestigiosa competición internacional que busca al mejor cosplayer del planeta. El ganador en el Salón del Cómic de Valéncia representará a España en la gran final.

El Salón junto con la Experiencia Carnet Joven y con el patrocinio del IVAJ volverá a tener un papel destacado acercando los juegos de mesa y rol y las miniaturas a todas las edades. En esta edición el espacio Joc&Rol contará con campeonatos y torneos clasificatorios de grandes franquicias internacionales. Además, se llevarán a cabo demostraciones de editoriales, partidas abiertas y zonas de iniciación para todos los públicos.

Antes de la celebración del Salón, del 13 al 14 de diciembre, Joc&Rol celebrará sus Jornadas Formativas y su popular zona de juegos. Durante todo el fin de semana, los aficionados podrán participar en múltiples mesas de juego y los profesionales de la docencia y los técnicos de juventud debatirán la importancia de los juegos de mesa moderno como herramienta educativa y desarrollo de los más jóvenes. El objetivo es seguir consolidando este espacio como punto de encuentro entre ocio, estrategia y narración.

CARTEL

El cartel de la edición de este año es obra de María Medem, quien durante la presentación ha explicado que se trata del primer diseño que realiza para un salón del cómic en España. La artista concibe en este trabajo el cómic como un "lugar para aprender, para crecer" y se inspira en "la idea de leer como algo que te abstrae totalmente", ha explicado.

Así, en su cartel se ve a dos figuras centradas en sus lecturas en medio de un parque, con viñetas para contar una historia, haciendo hincapié también en el movimiento, ha detallado.

El Salón del Cómic de València cuenta nuevamente con el respaldo del IVAJ, la Diputación de València, el Ayuntamiento y Generalitat Valenciana, entre otras entidades. A la presentación del cartel han acudido los máximos responsables de la cultura de la ciudad, como Vicente Ripoll director general del IVAJ; Paco Teruel, diputado de Cultura; Pedro F. Medina, presidente de la AEPV, y Ester Alba, Vicerrectora de Cultura y Sociedad, Rectorado de la Universitat de València, junto a Álvaro Pons y Noelia Ibarra, de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV, entre otras autoridades.