Puente insiste en que en 2027 estará construido el Corredor Mediterráneo desde Almería a la frontera francesa

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que se compromete a que en 2027 el Gobierno central cumplirá "el compromiso de que de Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida" y que "la Comunitat Valeniana tendrá ese tren de Cercanías de alta velocidad que comunicará las tres capitales".

Así lo ha explicitado durante el último Acto Empresarial del Movimiento #QuieroCorredor que ha congregado este jueves en el Roig Arena de València a cerca de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil.

El ministro ha señalado en su intervención que no puede comprometer una fecha para la construcción completa de toda la infraestructura desde Algeciras hasta la frontera francesa, pero sí desde Almería.

Asimismo, Puente ha asegurado que "Europa está muy satisfecha con el trabajo" que está realizando España para el desarrollo tanto del Corredor Atlántico como del Corredor Mediterráneo, y que "Europa mira a España como un ejemplo a seguir por el resto de países". "Lamentablemente, nosotros tendremos terminadas las infraestructuras y conectaremos en algunos casos con la nada", ha comentado.

Asimismo, el ministro ha explicado que la conexiñon de fuente de San Luis en Valencia estará concluida en junio del año que viene, como también la variante de Almussafes. Ha expuesto que antes de final de año de concluirá la conexión del Puerto de Tarragona y que en el primer trimestre de 2027 se espera que esté lista la conexión del Puerto de Castellón.

