'La puerta del universo' de Andreu Alfaro se instala ante la Fundación Bancaja

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escultor valenciano Andreu Alfaro ocupa desde este miércoles el emblemático enclave artístico de la Plaza de Tetuán en València con la escultura pública 'La puerta del universo', que la Fundación Bancaja ha instalado a las puertas de su centro de arte.

Con esta iniciativa, la entidad quiere "aportar a la ciudad un nuevo hito cultural a través de la obra de uno de los creadores más importantes en la escultura europea del siglo XX a la que aportó una singular producción artística cuya calidad y repercusión en las artes plásticas ha sido reconocida internacionalmente por la crítica, convirtiendo al artista valenciano en referente indiscutible de la escultura contemporánea", explican responsables de la iniciativa en un comunicado.

La monumental pieza escultórica creada por el escultor valenciano en 1983, de casi seis metros de altura y de acero inoxidable, permanecerá expuesta públicamente en la céntrica plaza de Valencia tras la cesión a la Fundación Bancaja por parte de la familia del artista.

Esta instalación supone el regreso de Alfaro a la Plaza de Tetuán, donde ya tuvo presencia en 2018 cuando la Fundación Bancaja expuso la obra pública Homenaje a Platón (1970) con motivo de la exposición retrospectiva dedicada al escultor, 'Alfaro. Laboratorio de formas escultóricas, que revisó su obra con cerca de 90 piezas y con el comisariado de Tomàs Llorens Serra y Boye Llorens Peters.

Escultor de formación autodidacta, Andreu Alfaro (Valencia, 1929 - Rocafort 2012) inició su actividad artística a finales de los años cincuenta. Realizó sus primeras exposiciones individuales en 1957 y 1958. Expuso en la Bienal de Venecia en varias ocasiones (1966, 1976 y 1995), y sus obras participaron en las prestigiosas ferias de Colonia, Düsseldorf, Basilea, París o Madrid.

Entre sus más de 50 exposiciones individuales cabe destacar las importantes retrospectivas de 1979 en el Palacio Velázquez del Parque del Retiro de Madrid y de 1991 en el IVAM; las exposiciones del año 1989 en París, en la Galerie de France; del 2000 en Quadrat Bottrop, en el Josef Albers Museum; la del 2001 en Den Haag, Scheveningen, en el Museum Beelden aan Zee, así como la retrospectiva de la Fundación Bancaja en 2018.

ESCULTURAS PÚBLICAS MONUMENTALES

Sus casi cien esculturas públicas monumentales se encuentran en numerosas ciudades españolas (Madrid, Valencia, Barcelona, Burgos, Gerona), en Alemania (Colonia, Maguncia o Frankfurt) o en EE. UU. (Nueva York).

Alfaro ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas (1981), el Premi d'Honor Jaume I (1980) y la Creu de Sant Jordi (1982) de la Generalitat de Catalunya. En 1991 recibió también el Premi Alfons Roig de la Diputació de València. Ese mismo año, su obra La Puerta de la Ilustración (Avenida de la Ilustración, Madrid) recibió el premio de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública del Ayuntamiento de Madrid. En 2016 le fue concedido, a título póstumo, el Premio Julio González y la Medalla de la Universitat de València.