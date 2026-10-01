El puerto de València acoge el primer demostrador de energía solar marino precomercial de España

Demostrador solar marino en el puerto de València - APV- BLUENEWABLES - NATURGY

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El puerto de València alberga ya las dos plataformas PV-bos de 500kW que conforman el primer demostrador de energía solar flotante marina precomercial de España, de 1MW y desarrollado por BlueNewables.

Con la instalación de la segunda unidad, BlueNewables, con el apoyo de Naturgy, ha completado el despliegue del demostrador, que inicia ahora su fase de pruebas para validar el comportamiento de esta tecnología en condiciones reales de operación, según han explicado ambas empresas y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en un comunicado conjunto.

Las dos plataformas PV-bos, construidas en el astillero San Enrique de Vigo, llevan los nombres de 'Paiporta' y 'Catarroja' en homenaje a dos de los municipios valencianos más afectados por la dana de 2024. La primera unidad fue bautizada como 'Paiporta', y la segunda como 'Catarroja'.

El proyecto inicia su fase de pruebas y monitorización en aguas del puerto de València. El objetivo es obtener conocimientos sobre el funcionamiento de esta tecnología en un entorno marino real y analizar aspectos relacionados con su rendimiento, operación, mantenimiento e integración en espacios portuarios. Esta fase forma parte del proceso de validación del demostrador, por lo que los resultados y aprendizajes se obtendrán a medida que avance su operación.

PV-bos amplía el campo de aplicación de la energía solar allí donde la disponibilidad de suelo es limitada o muy costosa, redes eléctricas insuficientes o sistemas insulares. La solución desarrollada por BlueNewables está concebida para ser modular, escalable e industrializable, facilitando su adaptación a distintos emplazamientos y modelos de proyecto. Este enfoque permite acercar la generación a los puntos de consumo y aprovechar nuevas superficies para producir energía limpia sin competir por terreno en tierra.

MODELO PORTUARIO "MÁS SOSTENIBLE"

La instalación del demostrador y el inicio de su fase de pruebas en aguas del Puerto de València se enmarca en "la estrategia de Valenciaport para avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y eficiente", ha destacado la APV.

En este contexto, la Autoridad Portuaria de València está desarrollando una plataforma de ensayos destinada a la conexión, prueba y vertido a la red eléctrica de demostradores tecnológicos de generación renovable marina, que podrá permanecer disponible para futuros proyectos.

Durante las XVI Jornadas Técnicas ENERMAR, celebradas en València, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de primera mano el proyecto mediante una visita a las plataformas solares marinas. Esta visita se integra en el programa de estas jornadas, organizadas por el Grupo de Trabajo de Energías Renovables de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, dedicadas al análisis de las energías renovables marinas.

Asimismo, Naturgy y BlueNewables colaborarán durante dos años en el intercambio de información técnica, operativa, estratégica y económica derivada del desarrollo del proyecto, tanto durante la fase de pruebas como en la monitorización posterior. Esta colaboración contempla el análisis de datos de rendimiento, incidencias técnicas, costes, funcionamiento y lecciones aprendidas para evaluar el potencial de esta tecnología.

La instalación forma parte de Renmarinas Valenciaport, una iniciativa financiada por el IDAE con fondos de la Unión Europea-NextGeneration EU, concebida como un entorno de demostración para tecnologías renovables marinas. En este marco, la Autoridad Portuaria de València ha desarrollado la zona de ensayos y las infraestructuras asociadas, mientras que BlueNewables participa con su demostrador fotovoltaico flotante de 1 MW, compuesto por dos plataformas PV-bos de 500kW cada una.

La fotovoltaica flotante marina "abre nuevas oportunidades para ampliar el aprovechamiento de los recursos renovables en el entorno marítimo", han destacado desde el proyecto. Su potencial complementariedad con otras tecnologías, especialmente la eólica offshore, así como sus aplicaciones en puertos, islas y otras infraestructuras costeras, la convierten en "una de las soluciones emergentes más prometedoras para avanzar en la descarbonización del sistema energético".