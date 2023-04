Puig afronta una campaña "en positivo" para representar a "la inmensa mayoría"

Reivindica su "autonomía" respecto a la dirección del PSOE y rechaza la "crispación importada" del PP



VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y candidato a la reelección por el PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que afronta una campaña electoral "en positivo" y con la voluntad de "representar a la inmensa mayoría de la sociedad valenciana". "Nos gustaría tener el mayor apoyo posible", ha subrayado sobre la posibilidad de gobernar en solitario.

Tras presidir la ejecutiva del PSPV, un día después de aprobar la convocatoria de elecciones del 28M, Puig ha garantizado que el Consell seguirá trabajando hasta las elecciones porque "el gobierno está con plena vigencia", si bien ha reconocido que es momento de abrir el debate para "consolidar el cambio de 2015".

En la reunión, los socialistas valencianos han fijado sus "líneas estratégicas" para la precampaña, centradas en las mejoras logradas en la Comunitat y en "el horizonte de futuro de 2030". "Hoy podemos afrontarlo con más perspectivas y capacidades", ha declarado el 'president', insistiendo en que su proyecto va dirigido a la mayoría y está basado en "estabilidad, diálogo y respeto".

"Es el aval para ofrecer a la ciudadanía una nueva frontera", ha aseverado tras reiterar que no hay "ningún indicador social o económico" que no esté mejor que en 2015. A partir de ahí, ha prometido un debate electoral "tranquilo", en positivo y "eliminando una crispación importada que sinceramente no existe en la Comunitat".

Ha asegurado así que "la oposición quiera reavivar la crispación porque no tiene alternativa para la Comunitat": "Lo que tiene es una ambición de intentar destruir sin alternativa, sin solvencia, con oportunidades y muchas veces con bastante amoralidad".

Sobre si aspira a gobernar en solitario, Puig ha reconocido que "cualquier opción política pretende llegar hasta las últimas consecuencias" y que al PSPV le gustaría lograr "el mayor apoyo", aunque lo decidirán los ciudadanos. Ha destacado el trabajo del Botànic a pesar de las "diferencias" entre los socios, diferencias que ha recordado que también se dan en las mayorías absolutas.

"SIN NINGUNA LIMITACIÓN"

"Hemos conseguido plasmar lo que los ciudadanos habían pedido --en las elecciones de 2015 y 2019--. Ahora queremos explicar cuál es nuestro proyecto y ojalá tenga la máxima adhesión posible. En esto vamos a trabajar, mirando a la mayoría de la sociedad sin ninguna limitación. No somos un proyecto para una parte, aspiramos a representar a la inmensa mayoría", ha abundado.

Preguntado por la postura del PP, que dice que la Generalitat es su llave para la Moncloa, Puig ha reiterado que "la Comunitat Valenciana no es un trofeo para nadie" y que los 'populares' "no tienen proyecto".

Por tanto, ha rechazado sus críticas por la falta de inversiones del Gobierno en Alicante o la designación de agencias estatales en otras autonomías. "Es una competencia estatal que en algunos ámbitos hemos criticado. Porque somos un gobierno autónomo y tenemos una capacidad de autonomía respecto a las direcciones nacionales", ha argumentado.

"Siempre afirmaremos que la primera legitimidad y lealtad es con el pueblo valenciano", ha proclamado, algo que cree que no puede decir el PP. Y ha recalcado a los de Carlos Mazón: "Lo siento, le sabe muy mal, pero todos los indicadores han ido a mejor".

A COMPROMÍS: "RESPETO TODAS LAS RELIGIONES"

Por otro lado, cuestionado por la afirmación de la síndica de Compromís en Les Corts, Papi Robles, de que "milagritos a Lourdes" si el PSPV confía en gobernar en solitario, Puig ha zanjado en tono irónico: "Yo tengo un gran respeto por todas las religiones, y esta Semana Santa muy especialmente por la verdadera".