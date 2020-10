Puig cree que los PGE van en la buena dirección: "Siempre nos gustaría un poco más, pero son los mejores posibles"

Compromís y Podem piden que la Generalitat siga el camino del Gobierno con una reforma fiscal

VALÈNCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha destacado este jueves que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 va "en la dirección correcta" para la Comunitat Valenciana.

"Siempre nos gustaría un poco más, pero son los mejores posibles de hace muchos años", ha aseverado en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a las preguntas de Compromís y Unides Podem de si piensa seguir la senda de reforma fiscal que pretende el gobierno de Pedro Sánchez.

Puig, sin entrar en materia de impuestos, ha destacado que los PGE duplican la inversión en la Comunitat con un crecimiento del 130% respecto a "los últimos presupuestos de Montoro" y se acercan a un 10% del total como viene reclamando la Generalitat desde 2015. Estas cuentas, ha reivindicado, "tienen que ser más que nunca un proyecto de país para todos".

"Ahora tenemos una doble alianza" entre los presupuestos de la Generalitat y los del Gobierno, ha celebrado, confiando en que los PGE salgan adelante en el Congreso y no se vuelvan a prorrogar como en los últimos años. El objetivo es "poner todos los recursos en la causa común de superar la pandemia y reactivar la economía".

El presidente valenciano ha repasado algunas de las inversiones previstas para la Comunitat, como la "financiación récord" para dependencia que pasará del 12 al 34% --el Estado debe sufragar el 50% por ley--, el transporte metropolitano de València y la asunción de la deuda de La Marina: "Avanzamos en el camino correcto, y esa es la dirección que tenemos que continuar".

En sus intervenciones, tanto el síndic de Compromís, Fran Ferri, como la de Unides Podem, Naiara Davó, han instado a Puig a que la Generalitat siga el camino del Gobierno con una reforma fiscal propia, como portavoces de los partidos que integran junto al PSPV el segundo gobierno del Botànic.

COMPROMÍS DEFIENDE SU REFORMA FISCAL: "NO ES UNA CARTA A LOS REYES"

Ferri ha lamentado especialmente que "tres semanas después no hay respuesta" a su propuesta de reforma fiscal con nuevos impuestos como la tasa para las bebidas azucaradas que también contempla el Gobierno, una iniciativa "avalada por los técnicos de Hacienda" y que recoge las recomendaciones del FMI. "Si en tres semanas no han encontrado argumentos para decir que no, puede ser que tendrían que decir que sí", ha constatado sobre la postura de los socialistas.

Es más, se ha preguntado "por qué la Comunitat tiene que renunciar a cien millones de euros", los ingresos que estiman que llegarían vía impuestos con esta reforma en su aplicación durante los dos próximos años. "No es una carta a los reyes de Oriente, es una propuesta rigurosa y asumida por los PGE", ha recalcado, además de advertir que no se entendería que lo hiciera el Gobierno y no el Consell y defender que "el rigor no está reñido con la valentía".

La portavoz 'morada' ha coincidido en que los presupuestos del Gobierno suponen un "punto de inicio" en materia de impuestos y ha urgido a Puig a que la Generalitat mantenga su "camino hacia la justicia fiscal" con una reforma para que paguen más impuestos las rentas más altas. "Este gobierno 'botánico' ha demostrado eficiencia y sensibilidad en la gestión de la pandemia", ha añadido.