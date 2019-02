Puig cree que la propuesta de Casado sobre el aborto es una "actitud preconstitucional y busca votos de extrema derecha"

Publicado 08/02/2019 15:24:13 CET

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerado este viernes que la propuesta del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de volver a la ley del aborto de 1985 es una "actitud preconstitucional", y ha asegurado que está enviando "un mensaje que busca arrastrar votos de la extrema derecha".

Así se ha pronunciado Puig a preguntas de los medios en un acto este viernes en la Cámara de Comercio de València, donde ha manifestado que "lo que no puede ser es que las derechas españolas abandonen la moderación y estén ya claramente posicionadas en una radicalidad que hace mucho daño al país", porque busca una "confrontación muy estéril".

De esta manera, el jefe del ejecutivo valenciano ha afeado a Casado que intente "comparar cuestiones que no tienen nada que ver: el derecho de la mujer a tomar su propia decisión de tener o no un hijo no tiene nada que ver con el debate de la natalidad y de la cuestión demográfica".

"Creo que es un debate muy interesante, pero no se puede vincular a una ley que lo único que hace es defender el derecho de la mujer", ha aseverado.

Tras manifestarse en estos términos sobre la propuesta de Casado, Puig se ha preguntado si "hubiera sido posible la Transición con estos dirigentes de la derecha". "No habría sido posible, porque todo el mundo ha de hacer cesiones en algún momento y con estas personas no habría sido posible, con esta radicalidad no se puede construir sociedad y democracia".