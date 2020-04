Puig defiende la desescalada por departamentos en la Comunitat Valenciana: "La vida no discurre en una provincia"

La Generalitat mantiene una actitud de "complicidad positiva" con el Gobierno y le pide indicadores "objetivables, claros y comunicables"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha incidido en que la propuesta del gobierno autonómico para iniciar el proceso de desescalada es la división por departamentos de salud y no la provincial, ya que esta última "no es la más acorde a lo que representa la Comunitat". "La vida no discurre dentro de una provincia", ha dicho el jefe el Consell, que ha advertido de que podrían darse situaciones "ridículas", como que "no se pueda transitar de un pueblo a otro que tengan unidad económica y sanitaria".

No obstante, Ximo Puig ha remarcado que esta petición de la Comunitat Valenciana "no se hace como una enmienda a la totalidad desde una perspectiva identitaria" al plan del Gobierno central, sino teniendo en cuenta criterios de "eficiencia".

Así la ha aseverado el 'president' en una comparecencia tras reunirse, de forma telemática, con los portavoces de los grupos en Les Corts Valencianes.

Puig ha señalado que la Generalitat pide al Ejecutivo español poder desarrollar el desconfinamiento gradual tomando como referencia los departamentos de salud y que esta tarde volverá a realizar esta contrapuesta en la Interterritorial con el ministro de Sanidad.

"La realidad provincial --ha argumentado-- no es la más acorde a lo que representa la Comunitat Valenciana. Una provincia como Alicante, por ejemplo, tiene una diversidad extraordinaria y en sí misma es más grande que muchas comunidades autónomas".

Puig ha insistido en que con esto su gobierno "no hace una enmienda a la totalidad, sino que habla de eficiencia, de mejorar la cotidianeidad de las personas". "La vida no discurre dentro de una provincia y hemos de buscar las fórmulas más efectivas", ha aseverado el dirigente autonómico, que ha apuntado que el propio director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya ha abierto la posibilidad a otras miradas.

En este punto, Ximo Puig a defendido que la división por departamentos de salud da una mejor respuesta "a lo que es básico", como la disponibilidad e las UCI ante un hipotético rebrote o el refuerzo de la Atención Primaria. Ha precisado que la situación de todos los departamentos no es la misma --la afección en el de la Vega Baja es menor, por ejemplo-- y que habrá que hacer un estudio general.

"CIRUGÍA FINA"

Por eso, solicita al Gobierno de Pedro Sánchez "espacios de 'cirugía fina' que se pueden aplicar en lo territorial y en lo sectorial". Para el 'president', el marco general que ha establecido la administración central es "aceptable y razonable" pero el asentamiento en cada territorio es algo "más complejo y sometido a la dinámica que hemos pedido siempre de flexibilidad".

Ha añadido que en los próximos días habrá que asentar muchas decisiones que se han adoptado en términos genéricos y ha abogado por que los indicadores del Gobierno sean "objetivables, claros y comunicables para que haya la menor confusión y disfunción".

Por su parte, ha comentado, aunque la Generalitat Valenciana trabaja desde hace tiempo en la posibilidad de los departamentos no tiene un plan cerrado porque no quiere "producir impactos negativos". "No queremos marear más; en algunas CCAA se han dicho cosas que luego se han tenido que retirar; queremos abordarlo desde la unidad de acción en España y no con una atomización permanente de la situación. Queremos facilitarle la vida al ciudadano, por eso actuamos de manera propositiva".

Preguntado sobre el grado de receptividad del Gobierno de Sánchez a las sugerencias de las autonomías, Ximo Puig ha hecho notar que algunas de las propuestas planteadas por la Generalitat han sido recogidas en el documento del Ejecutivo central por lo que "no se puede decir que no se ha recogido nada".

Y ha agregado: "Vivimos una situación de máxima excepcionalidad en la que la complejidad de la toma de decisiones hace que el diálogo a veces no sea el suficiente, pero nosotros actuamos desde la complicidad positiva y no desde la confrontación. El diálogo favorece la buena respuesta a las problemáticas".

Inquirido por si cree, como otros dirigente autonómicos, que hay un proceso de "recentralización" del Estado, el 'president' ha contestado: "La unidad de acción ha dado buen resultado, eso es así, estamos mejor que antes y se ha avanzado de una manera razonable. Hacer de estos un espacio de confrontación política no es adecuado. Yo no avalaré nunca la recentralización, creo que el estado autonómico es positivo también en esta pandemia".

Acerca de la posición sobre la división por departamentos del resto de partidos valencianos, Puig ha dicho que cree que "en general" es favorable, ya que no se está hablando de estar a favor en contra de las provincias, sino "de qué manera podemos ser más eficientes para transitar a la nueva normalidad".

"PASAR DE PANTALLA"

Ximo Puig ha reiterado que, con todas las precauciones y prudencia, la Comunitat Valenciana se encuentra en una situación en la que "en diez días estaría en condiciones de pasar de pantalla" de acuerdo a los criterios que ha publicado el Gobierno.

Asimismo, ha adelantado que esta tarde en la Comisión Interdepartamental, el Consell también hará alguna propuesta sobre la distribución horaria para que no se produzcan aglomeraciones de personas, como "pudo pasar" el pasado domingo en algunos tramos del Jardín del Turia con motivo del primer día de salida de los niños.

Sobre este tema, ha recalcado que "la inmensa mayoría de familias hasta ahora está haciendo las salidas de una manera absolutamente correcta" y ha apostillado que algunas imágenes circularon "en un intento de manipulación".