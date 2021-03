Puig defiende que "el escasísimo turismo extranjero" no es comparable con la movilidad entre autonomías

Admite la "incongruencia" de la restricción entre comunidades y con otros países pero cree que no tienen "la misma dimensión"

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que las cifras de la movilidad de personas dentro de España entre autonomías "no son comparables" con el "escasísimo turismo extranjero" que está llegando.

Así se ha pronunciado Puig este martes en una rueda de prensa, donde ha admitido que existe "una cierta incongruencia" en algunos espacios de este proceso, y ha considerado que la reflexión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, es "bastante acertada".

Simón afirmó este lunes que produce "incongruencias difíciles de explicar" que los extranjeros puedan venir a España pero los ciudadanos españoles no puedan moverse entre comunidades autónomas debido a los cierres perimetrales.

No obstante, Puig ha argumentado que el objetivo es "limitar al máximo" la movilidad y espera que sea la "posición unánime" de las comunidades autónomas en estas semanas cercanas a Pascua". También ha considerado que habrá que "adecuar a las condiciones de máxima seguridad y precaución" la movilidad dentro de la propia Comunitat Valenciana, aunque ha indicado que no se plantean nuevas restricciones.

Respecto al próximo Consejo Interterritorial del miércoles, la Generalitat mantendrá una "posición bien clara", en favor de "tener gran contención en este momento". Al respecto, cree que la perimetración "sirve para reducir la movilidad" y que no es una posición "identitarista ni de confrontación con nadie".

De hecho, preguntado por Madrid, ha expresado su deseo de que "más pronto que tarde" puedan volver los madrileños a la Comunitat Valenciana aunque "ahora ni a ellos ni a nosotros nos convienen estas situaciones".

Respecto a la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Puig "no va a confrontar", pero ha argumentado que las decisiones que se toman en la Comunitat Valenciana "no son tan originales" y son medidas que se están implantando en Alemania, Francia o Reino Unido. "Yo no sé quién está fuera de onda", ha agregado.