Puig defiende que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad"

VALÈNCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad", ya que "en estos momentos no estamos en condiciones de pensar que en Semana Santa no estaremos en una situación de normalidad".

Así se ha pronunciado Puig este martes a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, en la que ha incidido que "estamos en el centro de la pandemia" con una "situación muy difícil". "Cada día hay muchas personas muertas y muchos contagios", ha recordado.

No obstante, ha admitido que "cada día que pasa vamos un poquito mejor", pero "no se puede dar falsa sensación de normalidad y seguridad". "En los últimos días, hay buenas noticias, ha bajado la incidencia acumulada y hay una mejor situación hospitalaria, pero aún es una situación muy difícil y muy grave", han agregado.

Puig ha instado a "tomar conciencia" de que "todavía estamos a unos cuantos meses de la superación de la pandemia", pero que "al final de semana, ya habrá 50.000 personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna y estén inmunizadas". "Aún queda mucho camino por hacer. Como dice un entrenador famoso, partido a partido", ha agregado.

Por otra parte, se le ha preguntado a Puig sobre las medidas que está tomando la Comunidad de Madrid con respecto a la hostelería, a lo que ha respondido que "cada uno debe adoptar medidas oportunas en función de su responsabilidad". No obstante, considera que "no es el momento de flexibilizar" ni de "bajar los brazos", sino de "intensificar el trabajo conjunto desde las instituciones y la sociedad" para superar la pandemia.

De hecho, durante una entrevista previa en RNE, ha pedido a su homóloga en la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, coordinación en las medidas contra la pandemia porque "es absolutamente absurdo pensar que alguien puede hacer la guerra por su cuenta".

"No estamos en condiciones de relajar, si nos relajamos ahora la pandemia va a continuar avanzando", ha añadido. En este momento, ha considerado que "tanto en España como en Europa hay que trabajar lo más coherentemente posible" ya que "el virus no sabe de fronteras".

No obstante, ha señalado que no quiere "decir a ningún responsable lo que tiene que hacer", pero ha recalcado que, para el Consell, lo que está "claro es que el objetivo es salvar vidas y también salvar empleos y empresas y para ello desde luego tenemos que superar la pandemia". "Esa es la hoja de ruta que es la más razonable, pero si alguien tiene otra visión, la respeto aunque desde luego no la comparto", ha recalcado en la entrevista.

VIAJES

Por otra parte, respecto a los viajes en Semana Santa, Puig ha remarcado que "en ningún caso se está diciendo que en breves días se va a poder viajar con normalidad" y que de esto "todo el mundo es consciente".

En esta línea se ha pronunciado también este martes por la mañana en la entrevista en RNE, en la que ha descartado que se puedan reiniciar los viajes nacionales en Semana Santa como apuntó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, porque "aún estamos en una situación gravísima" y "no se puede lanzar ningún mensaje de relajación".

"Desde luego que nos gustaría, porque para nosotros el turismo es un sector fundamental, pero a día de hoy pensar en Semana Santa como un objetivo no está en nuestro ánimo, sino que en nuestro ánimo está jugar partido a partido", ha indicado.

En ese sentido, ha expresado su deseo de que "ojalá más pronto que tarde" se den las "condiciones suficientes" pero "aún estamos un momento gravísimo, con más de 4.000 personas ingresadas en hospitales, y aunque está bajando la incidencia la situación sigue muy complicada". Por ello, ha incidido: "No podemos dar ninguna señal para la relajación porque hacerlo en estos momentos sería muy negativo".

Además, ha explicado que esta apertura debería ser "no solo en España sino en el resto de Europa porque si no nuestros clientes fundamentales tampoco podrían venir". "Desde luego me gustaría, como a la ministra, que se pudiera acelerar al máximo la vacunación y empezar a normalizar la situación, pero ahora aún no estamos mirando ese objetivo", ha apostillado.