Puig dice que el PP hizo de Alicante "paradigma de la corrupción" y que en su etapa en el Consell "sí hubo espionaje"

Publicado 07/03/2018 12:58:25 CET

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha dicho sentir "un cierto cansancio" al escuchar "todos los días como escandalizando" al Partido Popular hablar sobre el dispositivo de grabación localizado en el despacho de la edil de Urbanismo, la socialista Eva Montesinos. Al respecto, ha aseverado que los 'populares' hicieron de Alicante "el paradigma de la corrupción" y ha apuntado que en la época del PP en el Consell "sí hubo espionaje".

"Donde sí hubo espionaje --ha remachado-- fue en la Generalitat: entre los propios consellers, entre el presidente y el vicepresidente; ya saben todo ese espectáculo que se produjo". Cabe recordar que el propio Puig desveló en 2016 en un sesión de control en Les Corts que el exvicepresidente de la Generalitat con el PP José Císcar encargó a un detective privado en enero de 2012, poco después de acceder al cargo, un informe técnico para conocer si había dispositivos de escucha instalados en el Palau de Valeriola, sede de la Vicepresidencia.

Ximo Puig --que ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los medios en Alicante, donde ha asistido a la inauguración de la jornada 'La movilidad en verde'-- ha afirmado que los 'populares' hicieron de la ciudad "el paradigma de la corrupción". Con todo, ha opinado que el Ayuntamiento de Alicante lo que debe hacer es "explicar hasta la última circunstancia lo que ha pasado" con el hallazgo de parte de un dispositivo de grabación en un despacho.

"En cualquier caso, si alguien lo ha judicializado, serán los jueces quienes determinen porque en democracia esto es así, cada uno debe decir en lo que le corresponde", ha dicho en referencia al traslado del caso a fiscalía por parte de Compromís y de la denuncia ante la Policía presentada por el exsocio del PSPV en el Ayuntamiento y exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón.

"TODA LA LEGITIMIDAD"

Con todo, Ximo Puig ha sostenido que el consistorio tiene "toda la legitimidad para actuar y para, en definitiva, tomar todas las decisiones que tenga que tomar". Y ha precisado: "Desde luego la Generalitat no tiene nada que decir aquí ni el secretario del PSPV tampoco".

"Lo que queremos es que los ayuntamientos funcionen y cuando surge un problema den las explicaciones oportunas; esto es el funcionamiento de la democracia. No tengo porqué hacer nada al respecto", ha zanjado.

"Siempre hay que explicar todo con la máxima transparencia, otra cosa es si hay o no delito, no lo sé y no puedo hablar en esos términos", ha mantenido.