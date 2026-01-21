Puig espera que Europa "despierte" para reequilibrar un mundo "en shock" desde que Trump cambió "las reglas del juego"

Archivo - Ximo Puig, asiste a una sesión plenaria, en el Senado, a 12 de diciembre de 2023, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador de España ante la OCDE y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado en que de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF) que se celebra en Davos salga "un efecto Groenlandia" para que Europa "se despierte con fuerza" con el propósito de "reequilibrar este mundo que está absolutamente en estado de shock desde hace un año", momento en que la administración Trump "ha cambiado las reglas del juego internacional".

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios antes de participar este miércoles en una jornada organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en València para analizar los retos de la economía española a partir de 2026.

En el citado informe, publicado a finales de noviembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y anticipó que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior.

Puig ha indicado que este informe se presentó ya entonces al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y evalúa la situación de la economía española, que, desde el punto de vista de la OCDE, es "muy positiva, muy potente, muy resiliente", en una situación "muy compleja en el mundo, como estamos observando". "Pero es cierto que en la economía española todas las cifras macroeconómicas están en una posición más relevante que incluso el conjunto de las economías más avanzadas", ha añadido.

Además, ha expuesto que el documento también recoge los "retos" y "desafíos" de la economía española, que tienen que ver con cuestiones que el Ivie "ha trabajado mucho", según ha valorado, como la productividad de las pequeñas y medianas empresas, el reto demográfico, la manera de consolidar un mercado de trabajo "cada vez más eficiente y al mismo tiempo con más igualdad y superación de las brechas que tenemos, tanto salariales en el ámbito de la mujer como en otros aspectos relacionados con la inmigración o la formación".

"NI ESPAÑA ES UNA ISLA NI EUROPA ES UNA ISLA"

Para Puig, este informe da "una señal clara de que, por primera vez, en España va alineada la productividad, la creación de empleo y el crecimiento económico", lo que "nos da fortaleza para superar esos retos que tenemos, que son muy grandes y que también están condicionados, sin duda, por la situación del mundo". "Porque ni España es una isla ni Europa es una isla y en este momento estamos todos mirando a Davos a ver qué va a pasar hoy y estamos en una situación de inestabilidad", ha apuntado.

Dicho esto, ha manifestado que espera que se produzca "un efecto Groenlandia y que Europa se despierte con fuerza, como parece que en los últimos días está siendo, para reequilibrar este mundo que está absolutamente en estado de 'shock' desde hace un año cuando la administración Trump ha cambiado las reglas del juego internacional".

Preguntado por el papel que juega la Comunitat Valenciana en ese conjunto de España, el 'expresident' de la Generalitat ha precisado que el informe "no entra en el ámbito territorial estrictamente, pero sí que es cierto" que la región "en gran medida es lo más parecido a España". "Ese 10% que somos de todo, realmente en esta visión de conjunto se ve claramente que donde nosotros tenemos que actuar fundamentalmente es en las pequeñas y medianas empresas, que es donde está nuestra fortaleza y también nuestra debilidad", ha indicado.

Al mismo tiempo, ha subrayado que la Comunitat Valenciana en estos momentos es la región "que más crece de población, fundamentalmente por la inmigración", y ha asegurado que el informe de la OCDE precisamente "destaca muy positivamente" el "papel fundamental" de este fenómeno. "El crecimiento de España en gran medida obedece al impulso que ha dado la inmigración, porque es una fuerza de trabajo fundamental que en estos momentos está dando una energía importante a la economía", ha explicado.