Puig exige que no haya "pasos atrás" en el Orgullo LGTBI: "Encerrar a personas en el armario no lo podemos consentir"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha exigido que no haya "pasos atrás" en el Día del Orgullo LGTBI y ha aseverado que estarán "radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad".

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha exigido que no haya "pasos atrás" en el Día del Orgullo LGTBI y ha aseverado que estarán "radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad". - GVA

ALICANTE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha exigido que no haya "pasos atrás" en el Día del Orgullo LGTBI y ha aseverado que estarán "radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad". "Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir", ha sostenido.

Así se ha expresado este miércoles Puig, en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Consell de Alicante, al ser preguntado por los periodistas por el Día del Orgullo LGTBI, que se celebra este 28 de junio.

"No podemos permitir que haya ningún paso atrás. Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir. La sociedad valenciana, estoy convencido, no va a dar ningún paso atrás en esta dirección. Desde luego estaremos enfrente, radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad y quieran volver a situar en la oscuridad personas que tienen derecho a la luz y a la capacidad de ser libres", ha sostenido.

Puig ha defendido que se ha avanzado "extraordinariamente en el campo de las libertades. "Se ha normalizado lo que es normal. Las personas pueden querer de la manera que quieran; el derecho a la libertad, a la identidad sexual, a expresarlo con total autonomía es fundamental. La vida de las personas no la puede dirigir nadie, nadie puede segmentar, nadie puede decir 'los buenos y los malos'", ha recalcado.

"LA ULTRADERECHA, UN ATRASO"

A este respecto, ha censurado el "atraso que significa la ultraderecha" y la "dialéctica absolutamente abrasiva" en las fuerzas que van a gobernar. "No podemos permitirlo como sociedad, porque la sociedad va mucho más allá que un gobierno; y la sociedad no puede permitir dar pasos atrás", ha insistido.

Asimismo, ha afirmado que España y la Comunitat Valenciana han sido "líderes en libertades". "Aquí nunca se ha cuestionado, en los últimos años, no se ha cuestionado la identidad sexual de nadie, sino todo lo contrario; que las personas sean felices", ha destacado.