Puig felicita a Sánchez y pide que todos hagan un esfuerzo por "coser, unir y templar"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, posa tras una entrevista para Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha felicitado al recién reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha pedido a todos los partidos que hagan "un esfuerzo por coser, unir y templar" y por parecerse "más a la sociedad real".

En un mensaje en su cuenta de X (la antigua Twitter), el expresident de la Generalitat ha señalado cinco puntos tras la votación: "resistir con convicción, entenderse con ocho grupos, defender las Españas en plural, mantener la serenidad frente a la intolerancia y ser generosos para propiciar la convivencia".

"Hoy ganan aquellas personas que aman la libertad, la igualdad, el humanismo, la cultura, la diversidad, la justicia social. Hoy ganan las personas que aman; no el odio. Que prefieren la palabra y no el insulto. Los puentes y no los muros. Que no miran la vida con blancos y negros ni en blanco y negro", ha agregado.

Para Puig, "hoy no debería perder nadie, porque eso sería una derrota". "Ahora, desde ya, todos debemos hacer un esfuerzo. Por coser, unir, templar. Por parecernos más a la sociedad real. Es la responsabilidad de cada cual. Enhorabuena, presidente".