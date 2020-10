Puig llama a todas las CCAA a apoyar el estado de alarma para "no estar más pendientes de tribunales que de hospitales"

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha realizado este sábado un "llamamiento al conjunto de gobiernos autonómicos y de las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso" para que secunden el estado de alarma "antes de que sea demasiada tarde". "No podemos estar más pendientes de los tribunales que de los hospitales", ha subrayado.

Puig se ha manifestado en estos términos en una declaración institucional tras presidir este sábado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), en la que han participado, entre otros, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Durante la noche de este viernes, el 'president' ya anunció que pediría el estado de alarma en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, ha explicado Puig, es "partidaria de una solución común para toda España", "una solución modulable, según la situación de cada territorio, para afrontar mejor esta segunda ola de la pandemia", ha defendido.

"No podemos estar más pendientes de los tribunales que de los hospitales. No es el tiempo de las discusiones, sino de las soluciones.

Mientras llega una respuesta conjunta, la Comunitat Valenciana no va a quedarse esperando", ha dicho en alusión a las restricciones de movilidad nocturna.

En esta línea, ha insistido en que el estado de alarma es "el instrumento jurídico más útil para afrontar esta difícil coyuntura desde la unidad de acción y con espíritu de cogobernanza".

Asimismo, ha hecho un llamamiento al "conjunto de gobiernos autonómicos y de las fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso, para que secunden esta propuesta antes de que sea demasiada tarde".

"No centrifuguemos la responsabilidad. Ni gobiernos, ni oposiciones", ha reclamado, antes de añadir: "Aquí no estamos para confrontar, sino para ayudar y para proteger a los ciudadanos. Estamos en mitad de una pandemia global: que nadie lo olvide".

Puig ha insistido en que "no podemos perder ni un solo día. Es demasiado importante lo que nos estamos jugando. Y por eso, vamos haciendo camino", ha insistido el 'president'.