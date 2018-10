Puig y Oltra se reúnen durante una hora para abordar el inicio de curso tras las discrepancias de la última semana

Actualizado 29/08/2018 13:19:03 CET

VALÈNCIA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra, se han reunido durante aproximadamente una hora en la mañana de este miércoles para abordar el inicio del curso político tras las vacaciones estivales y tras las discrepancias surgidas en el seno del Consell en la última semana a cuenta del voto favorable al objetivo de déficit y del anuncio de la Conselleria de Justicia de la creación de una comisaría especializada en violencia de género en la Ciudad de la Justicia de València.

El encuentro ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat y tras él se han distribuido fotografías a través de las cuentas de Twitter de la Generalitat y de Vicepresidencia, informando de esta reunión ante el nuevo curso político. "La vicepresidenta y el president se reúnen para ponerse al día y comenzar con fuerza el curso político", ha precisado el departamento de Oltra.

Según ha podido saber Europa Press, la reunión ha transcurrido en un ambiente relajado y, además de abordar el nuevo curso, con cuestiones como los presupuestos para el próximo año, también se ha abordado la polémica de la última semana, enmarcada en la "diversidad y pluralidad política" del Consell que conforman PSPV y Compromís, y el valor del debate público y la confrontación de ideas.

Precisamente las discrepancias arrancaron hace una semana, cuando el presidente Puig --que interrumpió sus vacaciones para negociar con la ministra de Hacienda-- anunció el voto favorable del Consell al objetivo de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a cambio de medidas que supondrían 850 millones para la Comunitat.

Esta decisión provocó malestar en el seno de Compromís y la vicepresidenta reprochó que esta había sido una decisión unilateral que no se les había comunicado de antemano que, además, era "insuficiente" y no suponía una "reparación singular" para el "maltrato singular" que padece la Comunitat.

Además, ese mismo día la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunciaba junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, un acuerdo por el que la Ciudad de la Justicia de València será la primera sede judicial de España que contará con una comisaría de policía especializada en violencia de género.

Tras hacerse público ese acuerdo, Oltra lanzó un tuit en el que manifestaba que le resultaba "incomprensible" y se le escapaban las razones por las cuales "la consellera de Justicia no conoce sus competencias ni las ajenas y se salta a la torera el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista". "No tengo palabras, o me sobran y me las callo", añadió, defendiendo que el Consell llevaba dos años trabajando en una oficina especializada de denuncias pero ubicada en un anexo al Centro Mujer 24 horas.

Oltra se desplazó el domingo a ver la celebración del Sexenni en Morella (Castellón), invitada por el alcalde, y manifestó la pasada semana que allí podría coincidir con Puig, pero ese encuentro no se produjo dado que Puig tenía programado con anterioridad un viaje.

La vicepresidenta ha explicado a Europa Press que intercambiaron mensajes de WhatsApp y se emplazaron entonces a verse esta semana, un encuentro que finalmente se ha producido este miércoles.