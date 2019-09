Puig pedirá el martes a Montero una solución "inmediata" para las entregas a cuenta: "Es absolutamente necesario"

Publicado 04/09/2019 14:07:09 CET

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado una reunión el próximo martes con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que exigirá una solución "inmediata y legal" para las entregas a cuenta a las comunidades autónomas porque "es absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento las arcas" del Gobierno valenciano.

Así se ha expresado este miércoles el 'president' en rueda de prensa, donde ha explicado que ofrecerán distintas soluciones al Gobierno, aunque ha puntualizado que "parece" que el Ejecutivo la está encontrando. El acto ha tenido lugar tras reunirse con el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí.

Puig ha garantizado que no ha mostrado "ninguna tibieza" frente al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en esta materia de financiación. "El tono reivindicativo lo hemos mantenido, gobierne quien gobierne", ha subrayado, y ha recalcado que no habrá "ningún recorte en los intereses generales de los derechos de los valencianos".

Respecto a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Puig ha reiterado que no se debe hacer "partidismo" con esta cuestión, ya que todos los grupos parlamentarios de Les Corts deben tener una "posición unánime".

Asimismo, ha asegurado que nunca ha dicho que no quiera la celebración de ese CPFF pero ha recalcado que lo que pretende es que se resuelva el problema, y para ello mantendrá el martes la reunión con Montero. Según como vaya ese encuentro, ha dicho, "buscaremos otras vías si no hay solución satisfactoria", entre las que no solo está la del CPFF sino que existen "otras más interesantes y efectivas", que no ha concretado.