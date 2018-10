Puig, al PP: "Es alucinante que estén en contra de que se bajen las ratios"

Actualizado 26/10/2018 9:02:36 CET

El 'president' responde así al reproche de Bonig a la política educativa tras el "varapalo" del TSJCV

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que le resulta "extraordinariamente sorprendente" que en el PP "estén en contra de que se bajen las ratios (en las aulas), es alucinante", después de que la portavoz del PP, Isabel Bonig, le haya reprochado el "desastre" en la política educativa del Consell haciendo hincapié en el "último varapalo" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) al anular la orden que rebajaba de 25 a 23 el número máximo de alumnos por aula en Educación Infantil.

En la sesión de control en Les Corts, Puig ha lamentado que el PP hable de "varapalo al Consell" cuando este lo que hizo fue "bajar las ratios de las aulas para que los niños puedan estar más atendidos" y ha criticado que los 'populares' tienen una política "que va en contra de los valencianos antes, ahora y siempre".

También en el turno de repreguntas se ha pronunciado sobre este tema el conseller de Educación, Vicent Marzà, que ha recordado al PP que "defender los intereses de los valencianos es que los niños tengan un buen trato, una atención más profesional con menos alumnos por aula" y no "despedir 5.000 profesores y amontonar niños en las aulas". Ha recalcado que defienden los intereses de la mayoría de los valencianos y "no los intereses privados de los que quieren hacer negocio".

La pregunta del PP esta semana ha versado sobre la valoración que hace el Consell sobre el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que "ese Miguel Strogoff" llamado Pablo Iglesias, ha dicho Bonig, negocia "en cárceles con golpistas".

La dirigente del PP ha criticado en un contexto de desaceleración las "promesas de gasto y subida masiva de impuestos", advirtiendo de que repercute en el empleo y el crecimiento, y ha criticado que la política con esos "socios de extrema izquierda" siempre "mantiene lo público arruinando lo privado, no genera riqueza, vive de la riqueza que generan otros" y ha censurado especialmente la "subida masiva de cuotas de los autónomos", el impuesto al diésel y a las tecnológicas.

Al respecto, Puig ha destacado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos hoy "continúan siendo positivos" y ha señalado que esta legislatura podría resumirse en "más empleo y menos paro", recordando que quien crea riqueza son precisamente las empresas, los emprendedores y los trabajadores.

Sobre la valoración del acuerdo presupuestario en Madrid, ha indicado que "es positiva" porque lo es para los valencianos que cobran la pensión mínima, 320.000 personas a quienes se les subirá un 3%, se iniciará el camino para que el Estado llegue a financiar el 50% de la dependencia y ha preguntado a Bonig si está en contra de ello. "Más grave es que se pueda estar en contra de que los valencianos adosados al salario mínimo puedan cobrar 900 euros. Estar en contra de estas medidas es estar en contra de la igualdad de oportunidades y la capacidad de las personas de tener un proyecto de vida", ha subrayado.

Bonig ha respondido que si se pueden subir pensiones y el salario mínimo es "gracias a las políticas del PP que sacaron este país de la ruina" que dejó el PSOE y ha reprochado al Consell la tasa de pobreza infantil, el pago "tarde y mal" a proveedores, las "vergonzosas" listas de espera en sanidad o los "recortes en oncología que han tenido que recular".

Además, ha destacado que en los PGE no figura el nuevo sistema de financiación, el pago de la deuda histórica o las inversiones y ha manifestado que les preocupa la "tibieza" del 'president' y que sea "más paciente con unos que con otros". "No vale con fingir ser un presidente reivindicativo, sea un presidente de verdad, anteponga los intereses de los valencianos: primero el presidente de los valencianos y después socialista, ahí tendrá el apoyo del PP", ha afirmado.

Puig ha recordado a Bonig que en épocas de crecimiento este tiene que ir acompañado por la redistribución y eso el PP "no lo entiende" y pone en marcha "políticas sociales regresivas". Además, ha insistido en que no se ha distanciado "ni un milímetro" en sus reivindicaciones como 'president' al Gobierno pero ha agregado: "Lo que pasa es que ustedes no han estado acostumbrados, han estado siempre a las órdenes".