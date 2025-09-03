Puig reclama "respeto y apoyo institucional" a la AVL y ofrece a Cantó su ayuda "allá donde sea útil"

El embajador de España ante la OCDE y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó - TWITTER XIMO PUIG

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de España ante la OCDE y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado "respeto y apoyo institucional" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y ha ofrecido a la presidenta de la entidad, Verònica Cantó, su ayuda "allá donde sea útil".

Puig se ha reunido este miércoles con Cantó en la sede de la AVL, donde ha señalado que la institución normativa representa "una historia de éxito gracias al acuerdo de la sociedad valenciana ahora hace un cuarto de siglo".

Dicho esto, y en el contexto político actual, ante los recortes impuestos por el Consell a la AVL fruto del pacto de Vox con el PP para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat de 2025, Ximo Puig ha asegurado que la Acadèmia Valenciana de la Llengua "merece respeto y apoyo institucional" y ha ofrecido a Verònica Cantó su ayuda "allá donde sea útil".

Por su parte, la AVL, en un mensaje en sus redes sociales, ha señalado que el 'expresident' de la Generalitat y embajador de España ante la OCDE se ha reunido con Cantó "para conocer la situación de la institución", así como que ha "expresado su apoyo a la AVL y ha destacado su labor como un éxito de los valencianos que hay que preservar".