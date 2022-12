Puig reivindica a un PSOE "en modo solución" frente un PP "en modo electoral" y "al borde de un ataque de nervios"

Pide "humildad" a Madrid: "El Gobierno ha aprobado tres presupuestos mientras en otras CCAA los socios de gobierno no los aprueban"



VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha reivindicado a un PSOE "en modo solución" frente a un PP "en modo electoral" permanente y que "siempre está en campaña" y ha lamentado el "lamentable ruido" de la derecha y la extrema derecha en el Congreso, situación que ha considerado que se produce porque estos sectores están "al borde de un ataque de nervios".

"Ellos dicen que están en un momento electoral, y nosotros estamos en modo solución de los problemas, y lo estaremos hasta el último momento", ha pronunciado el jefe del Consell este sábado en València en el acto de presentación de las candidaturas socialistas para las elecciones municipales de mayo de 2023.

Durante su intervención, ha reivindicado que la Comunitat Valenciana "es reconocida ahora por otras razones" que en el pasado, entre ellas la instalación de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt (Valencia), el hecho de estas características, a su juicio, "más importante de España". "Gracias, presidente, y a todos los que hemos trabajado juntos para caminar hacia el futuro y convertir la Comunitat Valenciana en un polo de movilidad sostenible y de descarbonización", ha subrayado ante Sánchez.

Puig ha contrapuesto el modelo socialista frente al del 'popular' de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha reprochado que este viernes, también en València, afirmara que "van a volver". "Pero digo, ¿volver a hacer lo mismo? Pero si aún se están juzgando casos de aquel tiempo", se ha preguntado, al tiempo que ha subrayado al PP que "lo primero que tienen que haber es pagar a Feria Valencia, que después se van y no pagan".

El 'president' de la Generalitat, que ha reconocido "no llegar a todo lo que queríamos llegar" y conocer "las insuficiencias y los problemas" de la Comunitat Valenciana, ha invitado a "comparar y ver cómo estábamos y cómo estamos", y ha recalcado que a día de hoy "todos los indicadores económicos y sociales han mejorado sustancialmente", y eso que --en referencia al PP-- "decían que ellos gestionaban bien la economía".

"Tenemos más afiliados en la Seguridad Social que nunca jamás en la historia, y esto tras una crisis pandémica y una guerra. Ahí, Pedro, es donde reside el hecho político más relevante de las últimas décadas", ha pronunciado, al tiempo que ha apuntado que precisamente las crisis "aparecen por distintas causas y no es culpable ningún gobierno".

"De lo que sí que es culpable es de tomar decisiones adecuadas en cada momento", ha recalcado, y ha defendido la acción de los gobiernos progresistas del PSOE en una situación de crisis "incluso peor porque era desconocida, la covid".

En este punto, ha resaltado la "decisión histórica" adoptada este mes de la subida de las pensiones en un "momento tan difícil como este": "Lo primero es respetar a nuestros mayores, eso realmente es ser patriota". Y ha apostado por "la política útil" que "soluciona problemas", la "política en defensa de lo decente, y en eso estamos".

JUSTICIA SOCIAL Y CONVIVENCIA

El también secretario general del PSPV ha reivindicado "la justicia social y la convivencia" y ha subrayado que un país "decente" no puede avanzar "dejando a una parte fuera", para lo que ha abogado por "la igualdad" entre comunidades autónomas, con el fin de abordar "el gran objetivo de país irrenunciable para el PSOE: el empleo". "Sin audacia no hay posibilidad de avanzar", ha expresado.

En esta línea, ha insistido en que es "fundamental" garantizar "la convivencia" en España, ha apostado a "ser audaces" para "donde hay problema político, buscar una solución política; y donde hay ruptura, diálogo; ahora, antes, mañana y siempre".

Ha destacado que, con este acto para presentar las candidaturas socialistas para las elecciones municipales de mayo de 2023, el PSOE "se fija en València" con una "gran aportación" en la línea de "intentar gobernar siempre para todas pensando en el interés general".

El jefe del Consell ha rechazado una visión "electoralista y rutinaria", aunque ha apuntado que la política "no está para general adhesiones inquebrantables, sino para solucionar los problemas". Y en este sentido, ha puesto en valor que esto mismo "es lo que está haciendo Pedro Sánchez, intentar solucionar problemas y liderar para la convivencia".

"AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS"

Frente a ello, ha calificado de "lamentable" el "ruido" de la derecha y la extrema derecha en el Congreso, situación que ha considerado que se produce porque estos sectores están "al borde de un ataque de nervios". "El PSOE ha hecho todos los esfuerzos necesarios siempre, ha solucionado las heridas para acabar con las fracturas", ha afirmado, y ha mostrado su rechazo a "la confrontación" y a las políticas que "buscan permanentemente el rédito electoral".

Así, ha acusado al PP de estar "siempre en campaña electoral": "Ellos dicen que están en un momento electoral, y nosotros --el PSOE-- estamos en modo solución de los problemas, y lo estaremos hasta el último momento".

Ha recalcado que "nunca está nada ganado, sobre todo los derechos", ha defendido que "no todo el mundo gobierna igual", y, aunque sin mencionarla, en referencia a la Comunidad de Madrid, ha expresado: "No quiero hablar de una comunidad en concreto (...), pero el Gobierno de España ha aprobado tres presupuestos con la mayoría que ha podido articular (...), mientras que otras comunidades autónomas los compañeros de gobierno no les aprueban los presupuestos, un poco de humildad".

En este punto, sobre la cuestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ha defendido que "hubieron posiciones del Gobierno para llegar a un acuerdo", pero ha lamentado que no se alcanzó porque "hubo alguien que, por razones electoralistas porque simplemente no manda él", lo impidió. "Acordar es democracia", ha reivindicado.

INVERSIONES

Finalmente, Ximo Puig ha defendido la inversión en infraestructuras y en sanidad, ha destacado la inauguración el próximo lunes de la conexión AVE Madrid-Murcia, resaltando las paradas en Elche y Orihuela, y ha recalcado que esta cuestión "no va de barreras", sino de "unir territorios".

Por último, se ha dirigido al presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras: "No podemos permitir que diga que --el AVE-- no pueda parar en Elche y Orihuela, porque allí viven 650.000 personas que también tienen derecho a usarlo".