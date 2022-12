Puig suscribe el discurso de Benavent y destaca su "vía humanista" para "superar diferencias": "Hoy demostramos respeto"

Mazón asegura haber recibido el mensaje del nuevo arzobispo "con claridad y alegría" y agradece a Cañizares su "generosidad"

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha suscrito la homilía que el arzobispo electo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha pronunciado durante su toma de posesión, y ha destacado de la misma la "vía humanista" de "intentar entender a los demás y superar las diferencias, manteniendo las convicciones de cada uno", y ha expresado que la representación de la Administración autonómica ha acudido al acto para "mostrar respeto" a una institución que "representa a muchos valencianos".

En declaraciones a los medios tras la eucaristía pontifical y la ceremonia de toma de posesión de Benavent como titular de la diócesis valenciana, el jefe del Consell ha subrayado la importancia de que la convivencia "se cimenta desde el respeto" y, precisamente, ha indicado que la Generalitat "esta aquí desmostrando respeto".

También ha incidido en que la Administración autonómica "siempre ha tratado de tener buena relación" con la Iglesia valenciana y, en este punto, ha destacado que la valenciana es "la primera comunidad" que ha constituido una comisión bilateral Generalitat-Iglesia.

Puig ha garantizado que han respetado "siempre" las decisiones de la Iglesia, aunque "a veces estamos más de acuerdo y otras no", pero, en cualquier caso, ha subrayado que "lo que hoy nos hermana es la fraternidad y los valores que compartimos". "Le deseamos lo mejor, queremos tener las mejores relaciones posibles", ha remarcado.

El responsable autonómico ha resaltado la "vía humanista" de la homilía de Benavent, con el propósito de "intentar entender a los demás y superar diferencias manteniendo las convicciones de cada uno".

Asimismo, ha destacado de la intervención del arzobispo la idea de que la Iglesia "tiene un papel de unir y no de separar" y de que la institución eclesiástica "no es un partido político, sino otra cosa". "Es una cuestión en la que se puede estar o no de acuerdo, se puede formar parte o no, pero nosotros siempre miraremos --a la Iglesia-- desde el respeto porque esa es la manera de convivir", ha agregado.

Finalmente, ha recordado su relación con el nuevo arzobispo durante su etapa de alcalde de Morella (Castellón), cuando Benavent era obispo de Tortosa. "He tenido la suerte de conocerlo y creo que es una persona que conoce perfectamente nuestra tierra, es de aquí y con él seguro que se puede ir avanzando, así que, en todo lo que podamos colaborar, cooperaremos", ha expuesto.

"JUNTAR, COORDINAR E INSPIRAR A TODOS"

Por su parte, el líder del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado que ha escuchado con "mucha alegría" la intervención de Benavent, de la que ha destacado la "caridad", un "valor cristiano muy importante pero también un valor social". También ha remarcado que el nuevo arzobispo "haya hecho énfasis en quien más lo necesita", mensaje al que se ha sumado al pedir "no olvidarnos de los que lo pasan cada día peor".

Así, ha aplaudido el "extraordinario mensaje de ayuda a la reflexión" que ha lanzado Benavent y ha reflexionado sobre "el prisma distinto de ver las cosas, que en nuestro día a día no podemos tener". "Me alegro mucho porque todos hemos recibido el mensaje con mucha claridad, alegría y solidaridad", ha apostillado.

Finalmente, preguntado por la reivindicación de Benavent de que la Iglesia no es un partido político, Mazón ha considerado que "así debe ser" y "los que formamos parte de la Iglesia nos congratulamos". "Nos tiene que juntar, coordinar e inspirar a todos", ha añadido.

Sobre esta cuestión, ha mostrado su respaldo al "esfuerzo" de la Iglesia para la "renovación modélica" de la institución y, al respecto, ha agradecido al cardenal Cañizares su "generosidad". Por todo ello, ha celebrado esta perspectiva de la Iglesia "muy pegada a la realidad de los que más lo necesitan" y ha llamado a "reflexionar" y a pensar en ellos "y no tanto en nosotros".