À Punt abre temporada con una programación próxima, 'De tu a tu', para llegar a todos los públicos y ganar audiencia

Mantiene espacios consolidados con novedades como 'Crònica de la reconstrucció', 'À Punt et busca' o 'La clau per a viure'

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La radiotelevisión pública de la Comunitat Valenciana, À Punt, arranca nueva temporada con una programación próxima, bajo el lema 'De tu a tu', que busca "llegar a todos los públicos", acercarse a todas las localidades de esta autonomía y "ganar audiencia". Esta parrilla, en la que se combinan las novedades con espacios de la cadena consolidados, "aumenta considerablemente las horas de producción propia" y apuesta por "el uso de los recursos propios".

Así lo ha indicado el presidente de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), Vicente Ordaz, durante la representación de la programación para la temporada otoño 2025. Esta arrancará la próxima semana tanto en la televisión como en la radio. "Vamos a hacer más con lo mismo, optimizando esos recursos", ha dicho.

En esta línea, ha detallado que el estudio 1 de la sede de À Punt en Burjassot (Valencia) "tendrá grabación y emisión en directo de hasta tres programas de televisión", una circunstancia que "supondrá un ahorro en alquileres de exteriores" que se destinará "a mejorar la programación".

Ordaz, que ha asegurado que la prevista es para la radio y la televisión una programación "muy variada y potente", ha insistido en la idea de llegar a toda la Comunitat Valenciana y de potenciar la "proximidad".

"Queremos estar en todas las ciudades cuando sean noticia y hablar de tú a tú a cada oyente y espectador. La proximidad será la máxima, tanto en informativos como en programas", ha señalado. A su vez, ha expuesto que se contará con la colaboración de más de treinta televisiones locales y productoras y ha resaltado el respaldo que esto supone para el sector audiovisual de la Comunitat.

"À Punt es el medio de comunicación más grande de toda la Comunitat Valenciana y necesita ganarse la credibilidad de todo los valencianos", ha dicho, a la vez que ha afirmado que habrá "una campaña promocional potente" para que la marca de À Punt "llegue de forma más directa al ciudadano de a pie". Esta va a ser la primera cadena generalista de España que lanza una campaña promocional con un spot realizado por inteligencia artificial.

Entre el contenido previsto para esta temporada en televisión hay nuevos espacios como 'Crònica de la reconstrucció', una serie de trece capítulos en los que se abordará la recuperación de las poblaciones valencianas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, tanto "para ver lo que se ha hecho como lo que no"; el espacio 'À Punt et busca' los miércoles, una propuesta sobre personas desaparecidas; y 'La clau per a viure' los jueves, una programa en la que se hablará de las dificultades para adquirir o acceder a una viviendas y donde se conocerán casos concretos y se ofrecerá asesoramiento.

A esto se unen dos magazines. Uno de ellos, de 10.15 a 14.00 horas y bajo el titulado 'Connexió Comunitat Valenciana', será, a partir del próximo lunes, "una nueva ventana a la actualidad en directo" entre el informativo de la mañana y el de mediodía y en contacto con la red de corresponsales y televisiones locales. Este programa, con Clara Castelló y Juanma Melero, incluirá el espacio medioambiental 'La via verda' con Mathies Muñoz.

El otro magazine, 'Va de bo', será por la tarde, de 17.30 a 19.45 horas. Se emitirá a partir del 15 de septiembre y contará con Màbel Martí. Antes del informativo 'Notícies nit', con Amparo Fernández, se incorpora a la oferta de À Punt 'Comarques', de 20.30 a 21.00 horas para acercar en directo todo lo que pase en los pueblos de la Comunitat. 'Terra de festes' pasa al prime time de los viernes, el programa taurino 'La plaça' sigue los sábados.

Al informativo más madrugador, se incorpora Amàlia Sebastián, que abrirá la página de actualidad con 'Les notícies del matí' a partir de las 7.00 horas. El fin de semana continuará presentando los informativos Anna Galbis.

"NUEVO DISEÑO"

Las novedades también se darán esta temporada la imagen gráfica de À Punt, que desde el lunes próximo se mostrará con "un nuevo diseño que ha ganado en transparencia" y que ofrece "un carácter más elegante". Esto se completa con cambios en la continuidad, que pasa a tener también nuevos diseños, hechos en 3D y con "más color", como se ha avanzado en la presentación. Desde la radiotelevisión pública valenciana se han subrayado que el ente "no cambia" su "compromiso y vocación de servicio público".

Todo esto llega a la parrilla de la televisión pública valenciana acompañadas de programas con arraigo como los concurso 'Atrapa'm si pots' y 'A la saca', el espacio de investigación 'Zoom' los lunes y otros como 'Valencians pel món', 'Xino xano' o el programa de cocina. Los martes por la noche continúa la apuesta por el 'true crime'. Además se ofrecerá a partir del 14 de septiembre la última temporada de 'L'Alqueria Blanca'.

La televisión tendrá en deportes el carrusel deportivo 'Punt a punt' de viernes a domingo y el programa '90 minuts' de lunes a jueves de 23.00 a 0.30 horas. 'Esports À Punt' se emitirá de 14.00 a 15.00 horas a partir del 8 de septiembre. También se contará con el programa deportivo diario 'La banda' con la participación del exportero de fútbol Santiago Cañizares; y el sábado y domingo con el 'Minut i resultat'.

À PUNT RÀDIO

À Punt Radio ha apostado también por reforzar la información de proximidad y ofrecer contenidos variados. Continúa el magazine 'Amunt i avall', de Sergi Olcina, de 10.00 a 14.00 horas, y al acabar 'Les notícies del migdia' retoma la información económica a las 15.30 horas 'Cadena de valor', Este espacio estrena presentador con Javier González.

Las tardes de la radio, de 16.00 a 19.00 horas, serán para el magazine de Gemma Juan, 'La vesprada d'À Punt' que incorpora a Ximo Rovira. Tras ellos, Reis Juan, estrena de lunes a viernes y de 19.00 a 20.00 horas 'L'hora de la cultura', de 19 a 20 horas. Los viernes, de 18.00 a 19.0 horas, continúa el programa taurino 'Terra de bous'.

El pasado lunes comenzó 'ContrÀpunt', que de lunes a jueves ofrece desde las 20.00 horas "una nueva cita informativa con una mirada reflexiva y atenta a la última hora". Los viernes tendrá versión reducida hasta que empiece el programa deportivo 'Punt a punt'.

Los sábados y domingos de 7.00 a 10.00 horas será tiempo de música con el espacio 'Fem banda', que dará paso al magazine 'Fora de cobertura' de 10.00 a 12.00 horas.

Los servicios informativos de la radio continúan ofreciendo su informativo de lunes a viernes por la tarde y los boletines informativos cada hora hasta las 19.00 horas.