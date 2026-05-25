À Punt asegura que los toros baten "récords de audiencia" y ve la emisión "plenamente reforzada"

Toros en À Punt - À PUNT

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

À Punt asegura que las retransmisiones de las corridas de toros de este fin de semana han batido "récords de audiencia", por lo que considera un "éxito" su apuesta por espacios taurinos. Según sus cifras, la corrida emitida el pasado sábado logró un 6,2% de audiencia y la del domingo, un 8,7%.

En un comunicado, la radiotelevisión pública valenciana afirma que sus 11 retransmisiones taurinas realizadas este año han reunido a 600.000 espectadores de la Comunitat Valenciana, "el 11% de su población", con una media de 136.000 espectadores por cada emisión y una fidelidad del 37,2%.

Hace un año que la dirección de À Punt impulsó una "apuesta decidida" por los contenidos taurinos, una línea que, a su juicio, "hoy se ve plenamente reforzada por el apoyo de la audiencia". "Estos datos evidencian el interés por una realidad profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana, vinculada a la memoria, las tradiciones y la vida de nuestros pueblos", sostiene.

Además, considera que "refuerza su papel como servicio esencial para la sociedad, dando visibilidad a las expresiones culturales que forman parte de nuestro patrimonio colectivo": "À Punt consolida así un modelo de servicio público que conecta con la ciudadanía y que apuesta por reflejar la identidad y la pluralidad de la sociedad valenciana, y las cifras récord registradas este fin de semana así lo demuestran".

"Con una media de 90.000 espectadores a lo largo de casi dos horas y media de retransmisión, la corrida de ayer domingo, 24 de mayo, desde Madrid registró un 8,7% de share para seguir la actuación de los toreros Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda. En total, 169.000 espectadores pasaron por À Punt a lo largo de la tarde-noche para seguir esta corrida de toros de San Isidro, con picos que alcanzaron el 10,8% de share", apunta.

Según expone, "la tarde taurina comenzó a las 18 horas con el programa La Plaça, presentado por Jorge Casals. Con 72.000 espectadores, este espacio sirvió de aperitivo para la faena que debían realizar los matadores con los toros de Alcurrucén. La oreja que cortó David de Miranda y la entrega de Fortes y Víctor Hernández hicieron que À Punt fuera la segunda opción elegida por los aficionados de toda la Comunitat Valenciana durante buena parte de la tarde de ayer domingo, solo superada por Antena 3".

À Punt destaca que "la corrida del sábado 23 de mayo, desde Bocairent, congregó en algún momento de la tarde a 176.000 espectadores, con una audiencia media del 6,2% y picos que alcanzaron el 9,5 % de share. Como ocurrió ayer domingo, esta retransmisión taurina se convirtió en varios momentos de la tarde en la segunda opción de los valencianos, solo por detrás en este caso de La 1".

También asegura que "los toros se han situado en el quinto puesto entre los programas de entretenimiento más vistos de la cadena en 2026, por detrás de las 'mascletaes', otros actos de Fallas, Atrapa'm si pots, Llegendes y La Cuina de Morera.

Además del programa semanal de televisión La Plaça, los viernes por la tarde se emite el espacio radiofónico Terra de bous, presentado por Germán Estela. La Feria de San Isidro continúa en la radiotelevisión pública valenciana con nuevas corridas los próximos 30 y 31 de mayo, 6 y 7 de junio y 14 de junio.

CRÍTICAS DE TRABAJADORES

El Consell d'Informatius de la corporación pública denunció en redes sociales la decisión de la cadena de emitir una corrida taurina el pasado sábado por la tarde, en coincidencia con la manifestación en València de profesores, familias y alumnos tras dos semanas de huelga educativa en la Comunitat Valenciana. Según Delegación de Gobierno, en esta marcha participaron más de 30.000 personas.

"À Punt vuelve a programar toros coincidiendo con una importante movilización ciudadana. Nos sumieron en el ridículo y la vergüenza con las víctimas de la dana y ahora lo harán con la comunidad educativa. Exigimos una rectificación".

Trabajadores de À Punt ya criticaron la emisión de una corrida de toros a finales de octubre del año pasado en coincidencia con la duodécima manifestación para exigir la dimisión del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

En esta línea, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha calificado este lunes de "vergonzosa" la actitud de la televisión pública valenciana, al retransmitir el pasado sábado una corrida de toros durante ¡

Compromís presentará en Les Corts una batería de preguntas y la petición de comparecencia de los responsables de la dirección de À Punt para que expliquen en el parlamento valenciano "cómo en un momento de máxima actualidad, en el que todos los medios están haciendo eco de esa gran manifestación educativa, la televisión pública valenciana da la espalda a los docentes valencianos y emite una corrida de toros".

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, defendió la semana pasada, en el pleno de Les Corts, la retransmisión de festejos taurinos en À Punt y aseguró que las audiencias de los toros "demuestran que interesan a los valencianos", ante las críticas de la diputada del PSPV Mercedes Caballero, que acusó al Consell de "convertirla en un medio de desinformación".