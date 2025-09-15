À Punt estrena el programa 'NTC Comarques' para acercar la actualidad más local a toda la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La radiotelevisión pública de la Comunitat Valenciana À Punt incorpora a su parrilla diaria el programa 'NTC Comarques', una nueva apuesta informativa con el objetivo de acercar la actualidad más local a pueblos y ciudades de toda la Comunitat Valenciana.

A partir de esta tarde este programa se emitirá de lunes a viernes a las 20.30 horas y será presentado por el periodista Jordi Cabezas, según ha informado la cadena pública en un comunicado.

Para conseguir llegar al "mayor número" de puntos de actualidad, cada tarde 'NTC Comarques' recorrerá de norte a sur los pueblos y ciudades de la Comunitat Valenciana. Además, gracias al apoyo de las televisiones locales, ofrecerá "no solo lo que suceda en las comarcas de Alicante, Castellón y Valencia y en sus municipios, sino también aquellas noticias que afectan a las poblaciones más pequeñas".

À Punt ha destacado que "no faltarán las historias humanas y sociales", ya que el programa "nace con la voluntad de compartir con sus conexiones la realidad que viven los ciudadanos".

"De esta manera, los servicios informativos incrementan la producción de la cadena, en este caso con la puesta en marcha de un nuevo espacio que busca cumplir con una mayor proximidad al ciudadano, un aspecto que define a À Punt en esta nueva etapa", ha resaltado.