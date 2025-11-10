À Punt llama al sector audiovisual a presentar proyectos diseñados expresamente para el entorno digital

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La televisión autonómica À Punt ha publicado un llamamiento al sector audiovisual para que presente proyectos diseñados expresamente para el entorno digital, que deben tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo digital y "ajustarse al tono y al formato de las redes sociales".

Según ha informado la cadena en un comunicado, los proyectos que demanda la radiotelevisión valenciana deben ser para una serie de ficción con continuidad de cualquier género (dramedia, humor, romántico, etc) y formato de grabación vertical.

El proyecto presentado debe constar de un mínimo de 65 capítulos de entre uno y dos minutos de duración y supondrá una inversión para el sector audiovisual de 100.000 euros. El plazo de presentación de las propuestas finalitazá el día 7 de enero de 2026 y las bases de la convocatòria se encuentran publicadas en la web de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Este formato, conocido como dramas verticales, es "ya un fenómeno que está transformando el entretenimiento móvil", subraya À Punt. Este tipo de formato representa un nuevo lenguaje audiovisual que combina narrativas clásicas con hábitos de consumo digitales.

À Punt apuesta de esta manera "por llegar a nuevas audiencias con nuevos formatos y nuevas maneras de distribuir los contenidos", ha señalado. Los dramas verticales nacieron en China en plataformas como Tik Tok y redes sociales de este país.

El formato se ha exportado rápidamente a otros lugares del mundo como Estados Unidos, India, Brasil o México, gracias al creciente uso de teléfonos inteligentes y la preferencia de los usuarios por consumir contenido en formato vertical y por redes sociales.