À Punt programa en el 'prime time' de los jueves un ciclo de cine "a la valenciana"

Película 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles'

Película 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles' - À PUNT

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

À Punt emitirá un ciclo de cine "a la valenciana" los jueves en 'prime time'. Así, ha pogramado películas 'made in Comunitat Valenciana', todas ellas participadas por la cadena pública.

Comienza la sèrie 'Quan no acaba la nit', este jueves 6 de marzo a las 22:45 horas, después del concurso 'A la saca'. La cinta se ambienta a finales de los años ochenta y está protagonizada por un grupo de amigos de barrio que se enamoran de la noche y de las discotecas de moda de la famosa Ruta del Bakalao.

La fiesta y todos los peligros que lo rodean pondrán en riesgo su amistad y, incluso, sus vidas. Los grandes temas de Anne Clark, Immaculate Fools, The Chameleons, Comité Cisne, Megabeat, Double Vision y The Molestones forman parte de la banda sonora de esta producción del 2022.

Dirigida por Óscar Montón, 'Quan no acaba la nit' obtuvo dos nominaciones a los Premios Berlanga. Además, esta película supone el debut en la pantalla del DJ y artista Chimo Bayo, que interpreta el papel del Holandés, un narcotraficante con pocos escrúpulos.

El jueves 13 de marzo, se estrenará en el ciclo 'Nosaltres no ens matarem amb pistoles'. Dirigida por María Ripoll, está basada en la obra teatral homónima de Víctor Sánchez. La protagonista principal es Blanca, en su pueblo celebran las fiestas mayores y ella se prepara para que la primera paella que haga en su vida le quede perfecta. Ha conseguido reunir a sus amigos de toda la vida después de años sin verse. Todos están en la treintena y sienten que la juventud se les escapa, atrapados en la precariedad laboral, el desencanto y un continuo volver a empezar.

El 20 de marzo, llegará al prime time del jueves 'En temporada baja', que pone en escena la vida de cuatro hombres que no pasan por su mejor momento y que, por razones económicas, se ven obligados a vivir en un camping. La camaradería entre ellos les ayudará a superar la peculiar manera de ver la vida. Ha sido dirigida por David Marqués y cuenta con un elenco de actores tan conocidos como Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla, Fele Martínez, Ana Milán, Nacho Fresneda, Jaume Pujol, Marta Belenguer, Rosana Pastor y Vanesa Romero.

El último jueves del mes de marzo, el día 27, llegará el turno de 'Unicorns', que habla sobre Isa, una chica de 28 años de Barcelona que se define a sí misma como "auténtica, sincera y autoliberada". Isa es artista, doctoranda, poliamorosa y busca experiencias y emociones. Pero esta fachada magnética esconde una personalidad vulnerable, narcisista e infantil. Dirigida por Àlex Lora, Unicorns es el retrato de una generación que lo quiere todo, pero que no tiene nada.

El 3 de abril, los espectadores podrán disfrutar de 'Tu no eres jo', una película sobre Aitana, una chica que después de una larga ausencia, vuelve a casa en Navidad y encuentra que sus padres la han sustituido por una desconocida que usa su ropa, duerme en su habitación y a la cual tratan como a una hija. Movida por los celos, las sospechas y la incomprensión, Aitana intentará averiguar qué está pasando y quién es la intrusa que se está aprovechando de su familia, estirando el hilo hasta descubrir una verdad inesperada y perturbadora.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

'Tu no eres jo' ha sido dirigida por Marisa Crespo y Moisés Romera, estrenada en el Austin Fantastic Fest, y fue elegida mejor proyecto de largometraje en el Festival Internacional de Cine de Sax (2021).

El día 10 de abril se clausurará el ciclo de cine a la valenciana de À Punt con la última producción del director Pau Calpe Rufat, 'Llobàs'. La película presenta a Adrià, un joven de diecisiete años que vive de pueblo en pueblo con el hermano mayor, Ramon, y la pareja, Tona.

Adrià es mudo, no aguanta los espacios cerrados y le cuesta mantener la atención cuando le hablan. Allá donde van, todos se burlan. Adrià tiene un secreto: las noches de luna llena no puede dormir y huelga por las calles. Y busca a los gallineros. Y atrapa gallinas. Y se las come. Crudas. Y es que Adrià es un séptimo hijo, cosa que, según le explicó su padre, lo convierte en lobizón.