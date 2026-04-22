Pymes de ocio y hostelería de Russafa ven la ZAS "cortina de humo" y acusan al Ayuntamiento de València de "traición"

Representantes de las pymes de ocio y hostelería de Ruzafa se concentran frente a las puertas de la discoteca Picca para denunciar la aplicación de la ZAS - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pymes de ocio y hostelería del barrio de Russafa se han concentrado este miércoles para denunciar la declaración de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que se aprobará el 30 de abril en el pleno municipal y acusan al Ayuntamiento de València de usarla como "una cortina de humo" tras la sentencia judicial sobre los festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y de haberles "traicionado" tras "años" trabajando conjuntamente.

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València anunció este martes que en el próximo pleno municipal del 30 de abril se declarará de forma definitiva al barrio de Russafa como ZAS. Con esta medida, el horario máximo de cierre de las discotecas será las noches de domingo a jueves, hasta las 03.30 horas, y las de viernes, sábado y vísperas de festivo, hasta las 04.30 horas.

El portavoz de la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de València (AD), Vicente Pizcueta, en declaraciones a los medios, a las puertas de la Discoteca Picca, ha denunciado que, después del trabajo llevado a cabo junto al Ayuntamiento de València en estos últimos años para reducir el ruido en el barrio, ahora "se tira a la basura" y se "traiciona" al sector al que han convertido en "chivo expiatorio".

Pizueta ha asegurado que las pymes del ocio y la hostelería del barrio de Russafa han recibido la medida desde "la absoluta indignación" y "el estupor" ya que consideran que se les está utilizando como "una cortina de humo para esconder el fracaso de la sentencia del tribunal contencioso que ha condenado al Ayuntamiento de València sobre el tema de los festivales".

Sobre esta cuestión, el portavoz ha apuntado que el consistorio, en vez de "entender que a los festivales hay que encontrarles una solución" y "poner en marcha un plan de choque", ha decidido "tapar" el "revolcón" de la sentencia para "cargar contra las pymes del barrio más bohemio, más glamuroso, de mayor proyección turística internacional, un barrio que forma parte de nuestra imagen de marca, pero y, fundamentalmente, el kilómetro cero de la innovación para promover un ocio sostenible".

FIGURA DE LOS SILENCIADORES

En este sentido, ha defendido que el sector del ocio nocturno del barrio lleva desde hace 15 años utilizando la figura de los silenciadores, --trabajadores con chaleco amarillo que se aseguran de que las personas que esperan para entrar en la discoteca no generen mucho ruido--, y ha criticado que después de un proceso de diálogo de los últimos dos años se les haya "traicionado" sin tener en cuenta procesos de ensayos para paliar la contaminación acústica como "las terrazas sostenibles" o la implantación de estos mediadores.

Vicente Pizcueta ha señalado que en el escrito enviado a la alcaldesa de València, María José Catalá, se le ha pedido "el amparo" en este proceso que, según ha indicado, "ella misma, al arranque de la legislatura, puso encima de la mesa en una primera reunión, que tuvo un carácter simbólico muy importante, de que había que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes".

"València lleva fracasando en el debate sobre el ruido y haciendo al ocio el principal protagonista cuando, en realidad, el problema del ruido en las ciudades tiene un problema mucho más grave y mucho más trascendente como es el del tráfico, el de las infraestructuras de transporte, el de la industria", ha manifestado, al tiempo que ha expuesto que, en estos momentos, "los locales de ocio significan el 8% de las denuncias y de las quejas" en España.

Por ello, ha insistido en que todas las medidas que se llevan realizando desde los últimos 20 años "han dado resultados que están ya cuantificados, incluso, con indicadores científicos" y ha afirmado que, después de todo ello, ahora "se torpedea un proceso de diálogo, de diálogo social, de participación de los colectivos, como ha sido el colectivo fallero, el colectivo de los propios residentes del barrio, de los comerciantes, de la actividad cultural y todo ese clima de consenso".

"DECISIÓN ATROPELLADA"

"Todo eso ahora mismo se lo va a llevar el tsunami de una decisión atropellada, opaca, y que, en 15 días se va a cargar la trayectoria del principal barrio turístico de la ciudad", ha sostenido, y ha recalcado que esta medida es "absolutamente desproporcionada" e "indignante" y que piden el amparo a la alcaldesa porque consideran que fue ella la que "impulsó en una nueva legislatura un nuevo estilo de hacer las cosas".

Y, ha continuado: "Precisamente fue la alcaldesa la que le pegó el pistoletazo de salida, que ha trabajado tres años y que ha tenido en el barrio a un concejal, como es Carlos Mundina, agazapado y como un francotirador, y ahora pretende acabar con la ilusión, pero, sobre todo, con la certeza de que, por fin, la lucha contra el ruido nocturno estaba dando resultados en la ciudad de València".

Preguntado por los efectos que tendría la puesta en marcha de la ZAS, el portavoz ha señalado que supondría "el deterioro del principal barrio turístico de València" cuyas discotecas, que llevan desde los 60 y "forman parte del patrimonio cultural de la ciudad", ahora "de repente son los causantes de un problema".

PÉRDIDA DE EMPLEOS

"En términos económicos es catastrófico, probablemente los primeros puestos de trabajo que se pierdan van a ser los de los mediadores, pero, a partir de ahí, vamos a ver cómo paso a paso tomamos decisiones", ha indicado.

Respecto a la posición de colectivos de vecinos a favor de la ZAS, Pizcueta ha indicado que respeta la opinión de "cualquiera que evidentemente acude a los tribunales de justicia a defender sus intereses" pero considera que el concepto de "vecinos" es "ambiguo" ya que considera que se trata de "un grupo que ha mantenido vivo un pleito en los tribunales legítimo".

En este sentido, ha aseverado que las pymes de ocio y hostelería están defendiendo "lo que piensan los vecinos" porque, a su juicio, "vecinos hay de todos los perfiles" y que, incluso, "los trabajadores de los locales de hostelería son vecinos también del barrio": "No pueden haber vecinos de primera y de segunda", ha concluido.