Quique Dacosta abre en València el restaurante Flores Raras, la "evolución natural" de El Poblet

Equipo de Flores Raras - JAKE ABBOTT

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Flores Raras de Quique Dacosta abre sus puertas el próximo miércoles, 28 de enero, y da comienzo a una nueva etapa como "evolución natural" del concepto gastronómico desarrollado hasta ahora bajo el nombre de El Poblet (dos estrellas Michelin).

El establecimiento "mantiene intactos los valores, la exigencia y la identidad culinaria que viene definiendo su trayectoria desde 2012", aseguran desde la oficina del chef.

El cambio de denominación, explican, "responde a la voluntad de reflejar el momento actual del restaurante, un proyecto consolidado y en constante evolución que mira al futuro desde la solidez de lo construido".

Ubicado en el mismo espacio, en la céntrica calle de Correos nº 8, el restaurante permanece bajo la propiedad y la dirección de Quique Dacosta, "garantizando la continuidad del criterio gastronómico, de los estándares de calidad y excelencia, y de la visión que ha guiado el proyecto desde su apertura".

En esta nueva etapa, Carolina Álvarez asume la jefatura de cocina: "Cocinar en València es para mí una responsabilidad que me genera muchísima ilusión. Llegué a esta ciudad hace casi dos décadas y me enamoré de ella y de su gente".

Tras seis años como jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante en Dénia (Alicante) y varios años más formando parte del equipo de creatividad, la cocinera cuenta con el arraigo de la filosofía culinaria de la casa.

PROCESO "ORGÁNICO Y COHERENTE"

Su incorporación se enmarca "en un proceso orgánico y coherente, alineado con el camino recorrido y asegura continuidad en la forma de entender la cocina, el producto y la experiencia del cliente".

Estará acompañada por un equipo orquestado por Delia Claure y una bodega bajo la dirección de Hernán Menno.

Para Quique Dacosta, esta etapa supone "una afirmación del proyecto, que evoluciona desde la experiencia y la madurez". "Flores Raras continúa desarrollando una cocina que define nuestro ADN, centrada en el conocimiento del producto, del entorno y de la técnica, entendida como herramienta al servicio del sabor y la emoción", ha aseverado el chef.