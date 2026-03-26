Rachas huracanadas de viento en el norte a primera hora y descenso notable de las máximas este jueves de la Comunitat

Archivo - Palmeras azotadas por el viento - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El noroeste en el interior norte de Castellón registrará este jueves rachas localmente huracanadas de viento que pueden llegar a los 120 km/ en las primeras horas en una jornada en la que habrá un descenso notable de las temperaturas máximas, según Aemet.

Así, el interior norte de Castellón está en aviso naranja por viento hasta las 10.00 horas de este jueves, cuando pasará a estar en aviso amarillo ya que las rachas bajarán hasta los 70 o los 80 km/h. En el resto, soplará viento flojo a moderado de componente oeste, rolando a componente este en horas centrales.

La Comunitat Valenciana ha amanecido con cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros; mientras que las máximas irán en descenso notable.