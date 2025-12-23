Rachas de viento muy fuertes en puntos del interior y temperaturas en ascenso marcarán el martes en la Comunitat

Predicción del tiempo en la Comunitat Valenciana para este martes 23 de diciembre de 2025 - AEMET

VALÈNCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La probabilidad de rachas de viento del noroeste muy fuertes en puntos expuestos del interior marcarán la jornada de este martes en la Comunitat Valenciana, con las temperaturas en ligero ascenso, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En general, los cielos estarán nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en el interior de Castellón, que no se descartan de manera dispersa en el resto de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, la cota de nieve subirá de 600-800 metros a primeras horas hasta los 1000-1200 al final del día y se podrán producir heladas débiles y locales en zonas del interior.

Además, soplará viento moderado del noroeste, que disminuirá a flojo al final de la tarde, con probabilidad de rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior durante la primera mitad del día.

Y las temperaturas experimentarán ligeros ascensos, con 15 grados de máxima en Alicante y 14º en Castellón y València y las mínimas de 7º, 6º y 8º en cada una de las tres capitales, respectivamente.