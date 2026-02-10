Las rachas de viento superan los 100 km/h en seis municipios valencianos este martes

Archivo - Dos mujeres se hacen una fotografía mientras el viento les levanta la ropa y el pelo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en un total de seis localidades valencianas durante este martes, según ha informado el '112' Comunitat Valenciana en un mensaje publicado en redes sociales.

En concreto, los municipios han sido Rossell (111); Xixona (104); Alcoi (103); Pobla de Benifassà (103); Vilafranca (100) y Sacañet (100).

En la provincia de Valencia, Lliria ha alcanzado los 99 km/h; Buñol (97); Ayora (92); Ontinyent (92); Font de la Figuera (92) Chulilla (90) y Cortes de Pallàs (89).

Por otra parte, los Consorcios Provinciales no han informado de ningún servicio relacionado con las rachas de viento, mientras que los Bomberos del Ayuntamiento de València han realizado tres.

Cabe señalar que el litoral e interior sur de Valencia se encuentran este martes en alerta naranja por viento mientras que el interior sur de Castellón e interior y litoral norte de Alicante tienen activado el nivel amarillo por las rachas de viento.