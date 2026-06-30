Rafa Mir recurre la condena a 8 años por violación: "Se aportaron videos y otros elementos que merecen una valoración"

Archivo - El futbolista Rafa Mir en la Audiencia Provincial de Valencia, a 28 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El juicio penal analiza los hechos ocurridos en agosto de 2024 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista Rafa Mir ha anunciado, a través de un video en sus redes sociales, que recurre la resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia que le ha condenado a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a una joven, al considerar que en el proceso "se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración".

La sala consideró probado que Mir, jugador del Valencia CF en el momento de los hechos, agredió sexualmente a una joven a la que había conocido previamente en un local de València, en la noche del 31 de agosto de 2024 en el propio domicilio del futbolista en Bétera. El tribunal condenó también a un segundo acusado, igualmente futbolista, a dos años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones a otra joven, amiga de la anterior.

"Mi equipo jurídico y yo hemos presentado un recurso porque no compartimos la decisión y creemos que debe ser revisada por una instancia superior. Durante el procedimiento se aportaron vídeos y otros elementos que ni siquiera aparecen en la sentencia y merecen una valoración", explica Mir en el video en su red de Instagram.

Asimismo, el exjugador del Valencia se muestra "sorprendido especialmente" de que la propia resolución "cuestione determinados aspectos de la actuación policial, algo que debe ser examinado por una instancia superior", apunta en referencia a la decisión de la Audiencia de pedir que se investigue si los policías locales que acudieron a la casa de Mir en Bétera pudieron cometer falso testimonio durante su declaración en el juicio.

No obstante, Mir señala que, por "respeto" al proceso y a todas las personas implicadas, no quiere "entrar a debatir públicamente, como he hecho todo este tiempo". "Mi defensa seguirá donde corresponde, en los tribunales", ha incidido y agradece el apoyo y respeto a su familia, sus amigos y todas las personas que así lo han hecho. "Ahora toca seguir adelante, centrarme en mi trabajo y esperar a que la justicia siga su curso", concluye

Rafa Mir negó en la vista haber agredido sexualmente a la joven y afirmó, en una declaración en la que contestó únicamente a preguntas de su abogado, que "todo fue consentido" y que la noche "fluyó así". Por contra, la víctima narró una doble agresión sexual con penetración por parte del jugador y declaró que se puso en ese momento "a llorar"; que le costaba "respirar"; que tenía "miedo" y que le pidió que parara pero no lo hizo.

La Fiscalía pedía para el futbolista una pena de 10 años y medio de prisión, que la Audiencia en su condena dejó en ocho años y medio de cárcel, siete por la agresión sexual y año y medio por lesiones. Para la sala, la prueba practicada en el acto del juicio sirvió para acreditar "sin fisuras" la comisión de los hechos propuestos por las acusaciones, centrada "esencialmente" en los testimonios de las dos víctimas, que consideró que tanto en el juicio como en el atestado de la Guardia Civil y otras declaraciones aportaron un relato "consistente" y "con coherencia de hechos", con "detalles precisos".