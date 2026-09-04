Rafa Simó anuncia su candidatura como alcaldable socialista de Castelló - PSPV-PSOE

CASTELLÓ 4 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha formalizado este viernes su precandidatura a liderar la lista municipal socialista en las próximas elecciones, en el primer día del plazo establecido en el proceso de primarias que culminarán con la elección de los candidatos y candidatas a las elecciones municipales. Este gesto, según ha explicado, responde a la "voluntad de dar certezas y empezar a trabajar cuanto antes por el futuro de la ciudad".

"Castelló merece más", ha afirmado el dirigente socialista. "Merece un gobierno que salga a la calle a escuchar y a resolver, merece políticas que afronten los problemas reales de la gente: la vivienda, los cuidados y la recuperación y dignificación de los barrios", ha señalado Simó.

El líder socialista ha insistido en que su proyecto representa "un punto de inflexión" frente a una alcaldesa que, a su juicio, "ha perdido el pulso de la ciudad". "Castelló necesita soluciones en los barrios, necesita vivienda accesible y servicios públicos fuertes que sostengan la vida de las familias, de los trabajadores y trabajadoras, de los jóvenes y los mayores", ha indicado.

Simó ha obtenido el apoyo mayoritario de la militancia en las sucesivas asambleas celebradas desde que asumió la Secretaría General de la agrupación local hace dos años. Durante este periodo, ha logrado revitalizar la actividad del partido tanto en el plano interno como externo, con un programa completo de actividades en la Casa del Pueblo que ha acercado la labor de los cargos institucionales a las bases, según ha informado el PSPV en un comunicado.

El partido ha abordado y debatido sobre cuestiones clave para Castelló -como el acceso a la vivienda, los cuidados, la sanidad y la educación públicas, la migración o la lucha contra el cambio climático-, escuchando las propuestas de militantes, simpatizantes y expertos y expertas en distintas materias para construir un programa de ciudad participado y arraigado en la realidad social, ha añadido el partido.

El equipo de Rafa Simó también ha impulsado campañas informativas para la ciudadanía en temas de impacto directo, como la tasa de basuras, demostrando un "compromiso constante" con los problemas cotidianos de la ciudadanía; y ha llevado a cabo una intensa campaña de visitas a barrios, recogiendo las quejas, las inquietudes y las propuestas de los vecinos y vecinas a pie de calle.

Además, la ejecutiva municipal ha desarrollado una oposición "firme y coordinada" con el grupo municipal socialista, fiscalizando la gestión del gobierno del PP y Vox y denunciando "la falta de inversiones en servicios públicos, así como la deriva reaccionaria de sus políticas y discursos".