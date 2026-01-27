Raina Telgemeier, "gran invitada" de la nueva Zona AU-K! del Salón del Cómic de València

Raina Telgemeier, invitada de la nueva Zona AU-K! del Salón del Cómic de València - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Raina Telgemeier, una de las autoras "más influyentes del cómic infantil y juvenil a nivel mundial", será una de las protagonistas del Salón del Cómic de València, dentro de su nueva apuesta por el público infantojuvenil, la Zona AU-K!.

El certamen continúa reforzando su programación cultural de cara a su próxima edición, que se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en Feria Valencia, con un crecimiento importante tanto en el número de autores confirmados como por su prestigio internacional. Entre

La presencia de Raina "refuerza su apuesta por el fomento de la lectura entre los más jóvenes, acercando las historietas a las nuevas generaciones consolidando el cómic como una herramienta de educativa, creatividad y diversión en la nueva zona cultural del Salón", afirma Feria Valencia en un comunicado.

Raina Telgemeier es la creadora de títulos como ¡Sonríe!, Hermanas y Coraje, novelas gráficas autobiográficas que han alcanzado el número uno en la lista de ventas del New York Times y han sido galardonadas con múltiples Premios Eisner. También firma Drama y Fantasmas, y adaptadora e ilustradora de las primeras novelas gráficas de El Club de las Canguro.

Tegelmeire acude al Salón del Cómic de València para presentar su nueva novela gráfica, El club de los dibujantes, una obra que combina narrativa y enseñanza sobre el proceso creativo del cómic, poniendo en valor la imaginación y la colaboración como motores de las historias.

Además, participará en encuentros con el público dentro de la programación infantil y juvenil de la Zona AU-K!, así como firmará ejemplares de sus obras en el stand de Ediciones Maeva, acercándose a los lectores y familias que tendrán una oportunidad única de conocer de cerca, a una de las grandes figuras del cómic.

Con la creación de AU-K! y la incorporación de referentes internacionales como Raina Telgemeier, el Salón del Cómic de València consolida su compromiso con la educación, la lectura y la cultura del cómic, reforzando su papel como evento cultural de referencia para públicos de todas las edades.

A este nombre se suma el de Kay O'Neill, autora neocelandesa de títulos tan emblemáticos como la trilogía de La sociedad de los dragones de té, Érase una vez dos princesas, Bahía Acuicornio, La guardiana de las polillas y su reciente Una canción para dos. En ellas la autora habla desde el formato de la aventura y la fantasía de diversidad, respeto y autoaceptación, entre otros muchos valores.

La lista de autores confirmados continúa creciendo. Por el momento, ya incluye una destacada selección de creadores tanto nacionales como extranjeros que reflejan la diversidad y riqueza del panorama actual del cómic.

Algunos de los nombres más representativos del cómic español actual estarán en el Salón. A los creadores consagrados y fieles como Paco Roca, David Rubín, César Sebastián, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Borja González, Keko o Sebas Martín, David Aja, se suman autores como David B, uno de los autores fundamentales del cómic europeo contemporáneo que viene al salón con su nuevo cómic El señor Búho y el País de los Muertos, de Penguin Random House Grupo Editorial.

GRAN PANTALLA

Otro nombre fundamental del cómic europeo contemporáneo que también asistirá al Salón es Marguerite Abouet, cuya serie Aya lleva años en catálogo, ha sido adaptada a la gran pantalla y de la que se ha publicado recientemente el tercer integral que incluye una historia inédita.

El salón contará asimismo con la presencia de Bea Lema, Premio Nacional del Cómic 2024, que explora gráficamente el dibujo y el bordado como lenguajes narrativos en su obra El cuerpo de Cristo, obra que la autora presentará el viernes 27 por la tarde en el Salón en su adaptación a cortometraje de animación del mismo título. Así como con Fermín Solís, autor de Chales loves Josefa, XVIII Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic 2025, ambos con Astiberri Ediciones, o el autor David Aja uno de los autores del mercado norteamericano más destacados de la actualidad y Fernando Blanco, autor de renombre del mercado norteamericano y autor de la serie Wordtree de la que se podrá ver una exposición de originales.

En el ámbito internacional, además de Raina Telgemeire, la confirmación de autores extranjeros refuerza la proyección del Salón como punto de encuentro donde convergen tendencias, lenguajes y escuelas de todo el mundo.

Desde el ámbito europeo, autores como Pierre Alary, El jorobado de Notre Dame, Hércules o Goofy e hijo; Teresa Radice & Stefano Turconi, series infantiles y juveniles como Orlando Curioso y Tosca de los bosques y adultas El puerto prohibido; Camille Vannier, Imbécil y Sexo de mierda, o Ulli Lust, Hoy es el último día del resto de tu vida y Cómo intenté ser una buena persona, se suman a la programación del Salón.