Rajoy defiende que el PP es la única fuerza que puede promover el cambio en España: "No es un partido bisagrista"

Acto del PP en Gandia - PP VALENCIA

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reivindicado este sábado en Gandia (Valencia) que el PP es la única fuerza política capaz de promover el cambio político en España y ha preguntado: "¿A alguien se le ocurre que hay alguno que tenga alguna posibilidad, además de Núñez Feijóo, de asumir la Presidencia del Gobierno? No. Es lisa y llanamente imposible, porque lo dicen todos y porque la gente ha querido apoyarlo".

De igual modo, ha defendido que el PP "no es un partido bisagrista ni está para apoyar con cinco votos o con diez o con 15 a nadie; es un partido de gobierno; no es algo que hoy aparezca y mañana desaparezca como le ha ocurrido a UpyD, a Podemos, a Ciudadanos y ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro".

Así lo ha indicado en un mitin en Gandia donde ha estado acompañado de la alcaldesa de València y candidata número uno al Congreso, María José Catalá, y de la cabeza de lista al Senado por Valencia, Susana Camarero, entre otros dirigentes populares.

Rajoy ha recalcado que el PP ha gobernado en varias ocasiones en España y ha subrayado que para el 29N "tenemos el mejor líder" y "los mejores candidatos" que considera que van a "elevar el nivel del Parlamento", si bien ha dicho: "Aquí en solitario, por muy listo que seas, pocas cosas se pueden hacer".

En esta línea, ha advertido: "El día 29 de noviembre nadie se puede hacer el loco o irse de vacaciones, porque son las elecciones más importantes de la historia democrática española desde 1978; aquí ya no se discuten temas de gobierno que son opinables; aquí estamos hablando de la Constitución Española y de la democracia española y eso ya son temas muy serios".

Rajoy ha sostenido que en España "no se puede seguir cuatro años más" como hasta ahora porque "no se pueden aguantar", por lo que ha reclamado un cambio políico que es "necesario, imprescindible y sobre todo urgente".

Y ha mantenido que solo lo puede llevar a cabo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha definido como "hombre serio, solvente, que sabe de lo que habla, que ha gobernado muchos años en Galicia, que tiene experiencia de gestión y que quiere terminar con la política espectáculo que estamos viviendo en los últimos tiempos y dedicarse a gobernar". "Parlamento como Dios manda y Gobierno como Dios manda. Eso es lo que ofrece el Partido Popular", ha manifestado.

A su juicio, no hay "calificativos para explicar lo que ha sucedido en España" en los últimos años. "Se agotaron", ha dicho, porque "hemos vivido el periodo más sombrío de la reciente historia democrática de España, el peor". Y ha sostenido que el último episodio ha sido la huelga general, que "no ha servido para nada".

Frente a todo ello, ha sostenido que España necesita, primero, "recuperar la normalidad perdida; cordura, sensatez, sentido común" y que haya un "gobierno previsible, que haga cosas sensatas y que "no se equivoque".

Por eso, ha indicado que las prioridades para los próximos cuatro años son cambiar el gobierno el 29N para cambiar "la suma de la ambición de un señor" -en referencia a Pedro Sánchez, al que no ha citado-- que no ha ganado las elecciones y que ha gobernado "con independentistas, proetarras y todos los extremistas de izquierdas que hay en nuestro país".

En segundo, se necesita "formar un gobierno que esté en condiciones de gobernar, que presente un programa cuando pida el voto a los parlamentarios en la sesión de investidura, que sea para cuatro años y que se vaya cumpliendo con tranquilidad"; en tercer lugar, "recuperar la calidad de la democracia", que son "valores y son principios", y en cuarto, "acabar con la polarización y con la división entre españoles".

Rajoy ha afirmado que la democracia es "respetar los derechos de los demás, respetar el estado de derecho, la primacía de la ley, la separación de poderes y la independencia de los jueces" y se ha preguntado si a alguien "se le había pasado por la imaginación que pudiera organizarse una operación como la que hemos vivido en Badajoz, donde una jueza, por el hecho de cumplir su función, fue amenazada con eliminarla".

Asimismo, ha defendido que en España tradicionalmente ha habido acuerdos como la Constitución, la entrada en Europa, la entrada en el euro, la política exterior los estatutos de autonomía o la sucesión en la corona, ha enumerado, y ha proclamado: "Un presidente de un gobierno es de todos los españoles y no solo de los que le votan. y tienes que intentar sumar y no dividir".

Como quinta prioridad, ha reclamado un "gobierno que cumpla con su función, que es gobernar" frente a la política de "mucho tuit, mucha propaganda, mucha manifestación contra la oposición, incluido una huelga general, mucha televisión y mucho relato".

A su juicio, en ocho años no se ha hecho nada sobre vivienda y "ahora pretenden en 48 horas con un par de decretos hacer lo que no hicieron en 8 años"; se ha referido a la situación de los ferrocarriles y, sobre la inmigración, ha recalcado: "Estamos a favor de la inmigración legal pero no podemos estar a favor de la inmigración ilegal, entre otras cosas, porque es ilegal y un gobierno no puede patrocinar ilegalidades".

"El Partido Popular es el único partido que en estos momentos está en condiciones de que en España se produzca un cambio político porque es un partido de centro-derecha, moderado y sensato. Está en todos los municipios de España, tiene unos principios y unos valores que son reconocidos por todos; estamos con la Constitución española, las libertades, los derechos, el Estado autonómico". "Hay alguno que anda por ahí diciendo que va a suprimir las autonomías... ya nos explicará a los demás a ver cómo se hace eso", ha concluido.

HIJA DE AUTÓNOMOS

Por su parte, Catalá, en su intervención, se ha dirigido a los autónomos, a los que ha agradecido que "os levantáis cada mañana para abrir la persiana" y "para pelear por este país de trabajadores". "Si yo estoy en política precisamente es por gente como vosotros", ha dicho, para recordar que es hija de dos autónomos y sabe de sus dificultades y sabe "lo que es estar indignados por todo lo que ve la política española: corrupción, mordidas, prostitución en los ministerios, un escándalo tras otro".

Catalá se ha referido también a la situación que vive la isla de El Hierro, cuando aún se sufre la crisis migratoria en Ceuta; a la huelga de maquinistas y a la huelga general "contra la oposición"; a que la cesta de la compra "ha subido más de un 40%" y a la subida de la luz o los combustibles.

Y en un momento en el que se "habla mucho de pensiones", ha afirmado que José Luis Rodríguez Zapatero "es el único presidente del gobierno de España que congeló las pensiones en el año 2010" mientras que el expresidente Rajoy "peleó porque no rescataran a España, porque si lo hacían se bajaría entre un 20 y un 30% las pensiones a los pensionistas".

Y ha tenido especial mención para la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, a quien ha reprochado los "insultos" al alcalde de Elche: "Mira Diana, cuando tienes la razón, uno, no necesitas gritar, dos, no necesitas ofender y tres, no necesitas insultar". "Pablo Ruz es más libre, más decente y trabaja con mucho más orgullo de lo que haréis tú y los tuyos toda la vida. Toda la vida", ha proclamado.

Sobre vivienda, ha reiterado de nuevo las críticas al Gobierno porque, a través de Casa 47, ha ofrecido una sola vivienda de alquiler asequible para València. "El señor Sánchez pretende resolver el problema de la vivienda en Valencia con una vivienda", ha afeado, y ha afirmado que España, por contra, "necesita a alguien decente, serio, riguroso, que baje los impuestos a los autónomos, a las familias, que baje a tipo cero el IVA de los productos básicos, que baje los precios de la luz o del combustible".