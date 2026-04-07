Las 'Ram Sessions' vuelven a Rambleta con un nuevo espacio para el baile social

Archivo - Las 'Ram Sessions' vuelven a Rambleta. - REMITIDA RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Ram Sessions vuelven a la Rambleta de València esta primavera para "consolidar su apuesta por la música en directo y sumar una novedad destacada": un ciclo social que contará con la participación de Plena 79 Salsa Orchestra, formación valenciana nominada a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por 'Tierra y Libertad', convirtiéndose en la primera orquesta de salsa española y europea en lograrlo.

Tras el "éxito" de las anteriores Ram Sessions, el centro cultural vuelve a convertir su Ram Club y Terraza en un punto de encuentro para descubrir nuevos sonidos, compartir experiencias musicales cercanas y seguir impulsando el talento local e internacional.

Jazz, propuestas alternativas, bandas emergentes y, ahora también, sesiones sociales convivirán en una programación que refuerza el carácter abierto y diverso del centro cultural.

Las Ram Sessions mantienen su esencia como "lugar de descubrimiento musical y celebración colectiva, donde el directo se vive como una experiencia compartida y accesible para todos los públicos", destaca el espacio cultural en un comunicado.

Como novedad, esta primavera incorpora un ciclo social dedicado a los ritmos latinos y al baile colectivo, protagonizado por Plena 79, que ofrecerá una cita mensual en formato Social Club. Estas sesiones convertirán el espacio en una pista abierta donde música y público dialogan en directo, ampliando la experiencia musical más allá del escenario.

JAZZ, PILAR "FUNDAMENTAL"

Además, el jazz continúa siendo uno de los pilares fundamentales de las Ram Sessions, consolidando el ciclo iniciado la temporada pasada, incorporando artistas internacionales y reforzando la colaboración con Sedajazz, institución clave en el desarrollo del jazz valenciano.

La tercera 'pata' la integran los géneros alternativos y bandas emergentes. De esta forma, las 'Ram Sessions' siguen siendo un escaparate para propuestas frescas y nuevas voces de la escena emergente.

Este ciclo "apuesta por el descubrimiento y la experimentación, ofreciendo un espacio a bandas que amplían los límites sonoros y aportan nuevas miradas musicales", concluyen desde Rambleta.