Rambleta abre el telón en su nueva temporada con María Adánez, María Galiana, El Brujo, festivales y comedia

El centro cultural La Rambleta de València abre el telón en su nueva temporada 2025-2026 con grandes nombres de la escena nacional e internacional como María Adánez, María Galiana o Rafael Álvarez 'El Brujo', así como con festivales, exposiciones, humor, cine y una amplia variedad de propuestas infantiles y familiares.

Así lo ha presentado hoy, en rueda de prensa, la directora general de Rambleta, Rocío Huet, quien ha estado acompañada de la comisaria de arte de Rambleta, Reyes Martínez, y el coordinador de proyectos musicales del centro, Rafa Cervera.

"Seguimos apostando por una programación plural y diversa", ha comenzado diciendo Huet, quien ha agregado que el objetivo de la nueva temporada es afianzar los proyectos iniciados el año pasado y persistir en el mensaje de que la cultura "es la gran herramienta para la felicidad".

Respecto a la programación, Huet ha desgranado que, en el ámbito de las artes escénicas, el centro quiere contar con nombres destacados de la escena nacional e internacional y con el talento emergente valenciano.

Así, una de las grandes citas de la temporada será la protagonizada por María Adánez y Joaquín Notario con 'La gramática', una sátira humorística sobre los limites del lenguaje y su poder en la sociedad. También subirá a escena Rafael Álvarez, 'El Brujo', con 'Iconos o la exploración del destino', un viaje entre humor y reflexión guiado por su carisma y maestría narrativa.

Entre las novedades se encuentra, así mismo, 'Azul Bosques', de David Gaitán; la actriz actriz Elisabeth Larena estrenará su primera obra teatral 'Yo solo quiero irme a Francia'; Florian Zeller, uno de los dramaturgos europeos más reconocidos, llegará con 'La verdad'; la memoria histórica será protagonista en 'Nuestros muertos', de Mariano Llorente; y 'Los cuernos de Don Friolera', de Valle-Inclán, dirigida y adaptada por Ainhoa Amestoy, con Roberto Enríquez y Nacho Fresneda al frente, explorará los celos, el honor y la hipocresía social a través del esperpento, combinando humor, tragedia y crítica.

Por su parte, 'Blauberen' y 'Los cuernos de Don Friolera' se erigen como las dos grandes producciones que trae Rambleta, dos apuestas ambiciosas que asumen el riesgo que conlleva poner en pie espectáculos de gran envergadura.

Así mismo, el centro incorpora montajes de jóvenes compañías locales como '¡Evohé!', de Orfe Teatre, que reinterpreta el mito de las Bacantes en clave contemporánea: fiesta, drogas y un asesinato sacuden el escenario.

Y convocará una segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente para compañías valencianas, y de la Academia del Espectador para continuar formando a nuevas audiencias y acercando al público a todas las fases del proceso creativo de un espectáculo.

Por otro lado, la danza clásica volverá a estar presente con el Ballet Nacional de Cuba y la compañía Classic Stage. Además, la Gala de Dansa Internacional Valenciana celebrará su quinta edición reuniendo a reconocidos talentos de la escena valenciana e internacional. La danza contemporánea llegará de la mano de Eyas Dance Project.

Además, la nueva temporada refuerza la programación para niños y familias con novedades y una amplia variedad de propuestas que incluyen teatro, danza, circo, magia y música. Entre las propuestas destacan 'La reina de las nieves', 'Hansel y Gretel', 'Romeo y Julieta: Una historia de amor entre cuerdas y zapatillas', 'Pequeño pez' y 'Pica Pica: Operación Halloween'.

Por otro lado, Huet ha señalado que este año desfilarán sobre el escenario referentes imprescindibles de la comedia actual como Abián Díaz, Daniel Fez, Patricia Espejo, Ignatius, Pablo Ibarburu, Miguel Noguera, Charlie Pee, Andreu Casanova, Eva Soriano, Santi Rodríguez, Juanpiss y Txabi Franquesa, entre muchos otros.

"LA MÚSICA ES FUNDAMENTAL"

Rafa Cervera, por su parte, se ha detenido a desgranar los proyectos relacionados con la música y ha dicho: "La música es fundamental en la nueva programación, siempre lo ha sido y cada vez lo será más".

Así, este año la Rambleta contará con los conciertos de Alex Fernández, Miguel Campello, Santiago Auserón, Patrick Wolf, Isabel Aaiún, Elefantes, Los Brincos, Israel Fernández, Judit Neddermann, Santiago Cruz, Patax, McEnroe, Las Migas, Sandra Mihanovich, Alan Sutton y GoGo Penguin, entre otros.

Como novedad, regresan los conciertos matinales con propuestas de la mano de Kiss FM y la de Rubén Pozo y Los Chicos de la Curva. A ello se suma una cuidada selección de los mejores tributos a bandas míticas como Dire Straits, The Beatles, Pink Floyd, Queen, Genesis o ABBA, entre otras.

Además, en esta nueva temporada, el centro refuerza también su propia producción de conciertos con ciclos que buscan dar visibilidad a nuevas generaciones de creadores y festivales comprometidos con las realidades de nuestro tiempo, caso del Nonsense Fest, o el compromiso con la diversidad por el que apuesta el Benson Señora. Las Ram Sessions seguirán apostando por el jazz, en colaboración con Sedajazz, una institución única en España.

Por su parte, Martínez se ha referido a la programación expositiva y ha asegurado que el centro reafirma su apuesta por la diversidad artística y el compromiso con la creación contemporánea. Fotografía, ilustración, arte urbano y proyectos de investigación conviven en una temporada que combina memoria, identidad y un diálogo cercano con el público, acercando el arte a todos y creando espacios de encuentro. "Habrá más sorpresas porque la máquina de la Rambleta no para de crear", ha apostillado.

"MARCADA POR LA DANA"

Por último, Huet ha hecho un balance de la temporada pasada y ha resaltado que estuvo "marcada por la dana". "Rambleta, por su posición geográfica, abrió sus espacios para acoger a voluntarios que iban a ayudar y a quitar barro y tuvimos que hacer cancelaciones porque estaba todo colapsado", ha añadido. "La dana --ha agregado-- generó retrasos, cancelaciones y alteraciones en la programación pero en diciembre conseguimos recuperar totalmente la normalidad y el año concluyó con el mantenimiento de un proyecto con mucha programación, lo que nos ha permitido tener el centro vivo", ha subrayado.

La directora también ha indicado que el objetivo este año es reponer el documental 'Voluntarios: la riada silenciosa' que estrenaron tras riada.