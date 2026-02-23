Rambleta apela a la reflexión sobre el abuso de poder y la manipulación con 'Las amistades peligrosas'

Archivo - Imagen promocional de 'Las amistades peligrosas', - REMITIDA RAMBLETA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València pone en escena el próximo 28 de febrero 'Las amistades peligrosas', "uno de los grandes textos del teatro universal, una obra que, pese a haber sido escrita en el siglo XVIII, sigue interpelando de manera directa a la sociedad actual".

Bajo la dirección de David Serrano, el montaje pone el foco en "asuntos de máxima actualidad como el abuso de poder, el consentimiento, la manipulación emocional y el poder corruptor del dinero", destacan los responsables del espacio cultural en un comunicado.

Como señala el propio director, la obra "habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando, de cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con total impunidad con los menos favorecidos, y de cómo el sexo y la necesidad de poseer marcan, a menudo, nuestras vidas".

Está protagonizada por Pilar Castro, Roberto Enríquez y Carmen Balagué, que dan vida a unos personajes complejos, seductores y moralmente devastadores.

David Serrano es director y guionista con una trayectoria consolidada en cine, teatro y televisión. Ha escrito guiones como 'El otro lado de la cama' y ha dirigido películas como 'Días de fútbol'. En teatro, ha dirigido musicales y espectáculos de gran éxito, como 'The Book of Mormon', 'Billy Elliot', 'Los asquerosos' o 'Metamorfosis' para el Festival de Mérida.

'Las amistades peligrosas' es la célebre adaptación teatral de Christopher Hampton a partir de la novela homónima de Pierre Choderlos de Laclos, publicada en 1782 y considerada una de las grandes obras de la literatura europea. Desde su estreno teatral, el texto se ha consolidado como una pieza fundamental del repertorio contemporáneo por la precisión con la que disecciona las relaciones de poder, el deseo y la manipulación.

Los protagonistas, Valmont y Merteuil, dos personajes tan fascinantes como despiadados, encarnan a unas élites que ejercen su poder con total impunidad sobre los más vulnerables.

Figuras "sin freno moral" --tal y como los definió Jean-Paul Sartre--, cuya conducta, salvando las distancias históricas, conecta inquietantemente con algunos de los grandes escándalos de abuso y dominación que han sacudido a la sociedad en los últimos años.

VIGENCIA QUE "FASCINA"

El propio Christopher Hampton afirmaba tras el estreno de su obra: "Lo que fascina de esta historia es su vigencia. La manipulación de los sentimientos y el uso del amor como arma son temas tan actuales hoy como lo eran en el siglo XVIII".

La propuesta escénica apuesta por un minimalismo radical: una escenografía limpia y elegante, un espacio prácticamente vacío, sin vestuario ni decorado de época, que invita al juego teatral y refuerza la vigencia del texto. "Todo está al servicio de la palabra, la interpretación y los perversos juegos de poder que desarrollan los personajes, colocando al espectador frente a un espejo incómodo y profundamente actual", concluyen.