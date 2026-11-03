Rambleta cierra su Muestra de Teatro Emergente con la sátira sobre especulación inmobiliaria 'El gran sarau'

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VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía valenciana La In.Conscient Teatre, integrada por Andrés Giner y Victoria Avinyó, presentará los días 27 y 28 de noviembre en la Rambleta de València el estreno absoluto de 'El gran sarau', la primera propuesta escénica de la compañía.

Se trata de una obra que "pone sobre el escenario el conflicto entre el progreso urbanístico, la protección de la tierra y la lucha ciudadana", explican responsables del espacio cultural en un comunicado.

'El gran sarau' parte de la historia de Júlia y Manel, dos antiguos compañeros de facultad que se reencuentran tras varios años sin contacto para trabajar en un proyecto de publicidad y marketing.

Lo que parece una oportunidad profesional se convierte pronto en un conflicto al descubrir que detrás del proyecto se encuentra la transformación de un espacio de huerta protegido. Con el pretexto del desarrollo y la modernidad, el proyecto urbanístico oculta intereses especulativos y plantea preguntas sobre el acceso a la vivienda, la sostenibilidad y la destrucción del territorio.

La In.Conscient Teatre nace del encuentro artístico de Andrés Giner y Victoria Avinyó, dos creadores con trayectorias vinculadas al mundo de la interpretación, la escritura y la creación escénica. Victoria Avinyó cuenta con una trayectoria destacada dentro del panorama artístico valenciano.

Ha desarrollado su carrera como intérprete, escritora y directora, en proyectos audiovisuales como '7 minuts al paradís' o la adaptación cinematográfica de la novela 'La memoria del alambre' (La cazadora roja) con Yolanda García Serrano. Entre sus trabajos teatrales destaca 'Pinky Promise', obra de la cual es coescritora y directora y que estuvo nominada a mejor obra dramática en los premios de la Crítica Valenciana en 2025.

Andrés Giner, actor, filólogo e investigador, ha desarrollado también una trayectoria vinculada al teatro, participando en montajes y proyectos escénicos como 'Carícies', 'Más terrible que la bomba de Hiroshima' o 'Pinky Promise'.

"CUESTIONAMIENTO DE LA REALIDAD"

Con La In.Conscient Teatre, ambos creadores comparten una mirada sobre la escena como "espacio de reflexión y cuestionamiento de la realidad". El viernes 27 de noviembre, después de la representación, el público podrá participar en un coloquio con el equipo de la propuesta, una oportunidad para profundizar en los temas planteados por la obra y compartir reflexiones en torno al territorio, la especulación y el modelo de ciudad.

Rambleta cierra así la Muestra de Teatro Emergente de la Academia de Espectadores 2026, con una propuesta valenciana, crítica y comprometida, que utiliza la sátira para hablar de un problema que va mucho más allá del escenario, concluye.