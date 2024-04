Rambleta llenará el Ram Club y su terraza una programación continuada de jazz, soul, pop, rock y música urbana

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València ofrecerá, a partir del próximo mes de mayo y todos los domingos, una iniciativa que convertirá el Ram Club y la terraza en "un lugar de encuentro permanente para los amantes del jazz y la música en directo".

El centro cultural ha anunciado que ofrecerá una programación musical "continuada y regular", que incluirá desde jazz y soul, hasta pop, rock o música urbana, en línea con su filosofía diversa, inclusiva y plural, que pretende "cubrir todos los intereses e inquietudes del público, ofreciéndole también la posibilidad de descubrir y explorar diferentes géneros musicales", explican sus responsables en un comunicado.

La propuesta, apuntan, surge después de rediseñar el Ram Club y su terraza, un espacio con un ambiente íntimo y vibrante que puede ofrecer experiencias musicales especiales y cercanas al público. Este nuevo proyecto se suma a la programación musical habitual del centro con un doble objetivo: fomentar el jazz y apoyar a bandas locales y emergentes.

Bajo el nombre de 'Ram Sessions', los conciertos tendrán lugar los domingos por las tardes, con algunas sesiones matinales también para el público familiar.

Para aquellas personas aficionadas al jazz y a la música en vivo, que quieren celebrar la diversidad y el futuro de géneros musicales icónicos, Rambleta pone en marcha este proyecto que se prolongará durante todo el año, comenzando con la siguiente programación para los meses de mayo y junio: El 3 de mayo se podrá disfrutar del estilo fresco y moderno de la Soler Jazz Band, un conjunto con un prometedor potencial, compuesto por jóvenes estudiantes de música del CIM Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial.

La cita, además, contará con la valenciana Xicalla Big Band, formada por 18 jóvenes músicos del colectivo Sedajazz que, dirigidos por Rosana Díaz, ofrecerán un repertorio basado temas de jazz y funky blues de los años 60 y 70.

Sara Dowling protagonizará la Ram Session del 19 de mayo, una de las principales vocalistas de Reino Unido y una de las cantantes de jazz de mayor talento de Europa. Su sonido es una animada fusión de nostálgicas armonías clásicas e inmensos ritmos post-bop americanos de finales de los 60, donde la interacción y la improvisación son el centro de la actuación.

El 26 de mayo, el Ram Club acogerá la Lírica Big Band, una formación de reciente creación que surge de la ilusión e inquietud de crear nuevos géneros musicales. En su repertorio se disfruta de una recopilación de los temas más conocidos y característicos de la época dorada del jazz, dando también cabida a nuevas composiciones de músicos valencianos reconocidos dentro del panorama jazzístico nacional más vanguardista.

Y el 2 de junio contará con un matinal para público familiar de la mano de la Sedajazz Happy Band, una jovencísima banda compuesta por niños con el objetivo de disfrutar a través del aprendizaje. Estos jóvenes se han convertido en referente y ejemplo a seguir debido a su curiosidad pura, motivación e ilusión contagiosa.

La tarde la protagonizará Maria Carbonell Blues Mode, una de la voces más brillantes y reconocibles de la música negra en la Comunidad Valenciana. En su repertorio demuestra su conocimiento y devoción por las grandes voces del blues y soul, como Etta James o Koko Taylor, y algunas más recientes como Amy Winehouse o Samantha Fish.

REMINISCENCIAS DEL AFROBEAT

El 9 de junio, The Grovvaloovas transportarán al público a los orígenes de la música del siglo XX a través de sus composiciones con reminiscencias del afrobeat centroafricano e inspiradas en figuras tan reconocidas como James Brown.

El 16 de junio, sonará Up for it en el escenario, una formación valenciana de soul de los 60s, formada por el trio que integran Juan Lizaso (percusión), Sergio Albentosa (hammond) y Bárbara Fernández (voz).

El 23 de junio contará con el Latin Jazz Combo del saxofonista Alexey León, quienes presentan un repertorio emblemático de la escena contemporánea del latin jazz, jazz afrocubano y funky jazz.

El 30 de junio estarán presentes Fede Crespo& Combo + Joan Benavent & Modern Jazz Ensemble. El primero se encuentra inmerso en numerosos proyectos de diversa índole musical que van desde el jazz más tradicional hasta géneros como el hip hop i el funk. Por su parte, la formación que dirige el prestigioso saxofonista Joan Benavent cuenta con un repertorio compuesto por temas Standards del estilo Hard Bop.