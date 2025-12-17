La Rambleta y Nostrum Mare Camerata lanzan el ciclo 'Clàssica a la Cambra'

Jacobo Christensen - RAMBLETA

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta y la formación valenciana Nostrum Mare Camerata ponen en marcha 'Clàssica a la Cambra', un nuevo ciclo de música clásica que nace con la voluntad de ofrecer recitales de música de cámara "de primer nivel desde una perspectiva cercana, actual y algo más alejada de los protocolos propios de este género", según ha informado el centro en un comunicado.

El proyecto, fruto de una colaboración basada en la "afinidad artística y la pasión compartida por la música clásica", se celebrará en La Cambra, un espacio alternativo dentro de La Rambleta, concebido para acoger propuestas culturales que exploran nuevos formatos y formas de relación entre el público y la creación artística.

Con esta iniciativa, La Rambleta explica que "refuerza una línea de trabajo que llevaba tiempo queriendo desarrollar: adentrarse de forma decidida en la música clásica y hacerlo desde un enfoque coherente con su identidad como centro cultural contemporáneo, abierto y diverso".

"Apostar por la música de cámara en un espacio no convencional permite atraer no solo a melómanos, aficionados y amantes de la música clásica, sino también a nuevos públicos y jóvenes interpretes de sociedades musicales, conservatorios y escuelas de música interesados en descubrir este género desde una mirada diferente y contemporánea", ha detallado.

La primera edición de 'Clàssica a la Cambra' ofrecerá un total de cuatro conciertos: 'Llum de Nadal' (27 de diciembre), 'Cámara 100% - El trío con piano' (19 de febrero), 'Stabat Mater Dolorosa' (31 de marzo) y 'Strings' (14 de mayo).

Todas las citas tendrán lugar en La Cambra, situada en la última planta de La Rambleta, un espacio "singular" que refuerza el "carácter innovador" del ciclo. El proyecto contará con cantantes y músicos "de reconocido nivel", con programas diseñados específicamente por Nostrum Mare Camerata para brindar una experiencia artística "cuidada y de gran calidad".

Nostrum Mare Camerata, proyecto artístico fundado en 2020 y dirigido por el violinista hispano-danés nacido en Valencia, Jacobo Christensen, afronta este nuevo reto "con ilusión y compromiso".

'Clàssica a la Cambra' supone una oportunidad para "fomentar una conexión profunda y consciente con la música de cámara" y explorar nuevos formatos de presentación artística en diálogo con el espacio y el público.

El ciclo arrancará el sábado 27 de diciembre a las 19.00 horas con 'Llum de Nadal', un concierto a cargo de Nostrum Mare Camerata que propone un recorrido por la riqueza del repertorio europeo desde el Barroco hasta la creación contemporánea, en el contexto de las fiestas navideñas. El programa incluye obras de Pau Casals, Händel, Vivaldi y Grieg, así como el estreno absoluto de 'Umbra, Lux, Via', composición de Jacobo Christensen.

El concierto contará con la participación de los solistas Marina Cuesta (soprano), Carmen Lázaro (mezzosoprano), Adrián Lozano (tenor) y Abel Nicolae (barítono), junto a los intérpretes Leonardo Chiodo (violonchelo) e Inés Romaguera y Cecilia Novella (violines).

PRÓXIMAS CITAS DEL CICLO

El 19 de febrero, Jacobo Christensen (violín), Leonardo Chiodo (violonchelo) e Imre Rohmann (piano) ofrecerán 'Cámara 100% - El trío con piano'. El 31 de marzo, Nostrum Mare Camerata presentará una versión semiescenificada del 'Stabat Mater de Pergolesi', una de las grandes obras de la música vocal de cámara.

El ciclo se clausurará el 14 de mayo con 'Strings', un programa dedicado al repertorio para orquesta de cuerda con obras de Mendelssohn, Elgar y Stravinski. Las entradas ya están disponibles en la web de La Rambleta, donde también se ha habilitado un abono con descuentos para distintos colectivos.