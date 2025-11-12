La Rambleta revive con 'Dancing Abba' el espíritu "vibrante" del grupo sueco

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Dancing Abba' regresa al Teatro Auditorio La Rambleta el domingo 16 de noviembre tras su exitoso estreno en València en 2023 y una gira por teatros y auditorios de toda España que ha reunido a más de 15.000 espectadores en el último año.

Se trata del espectáculo "más aclamado" de la productora La Movida Valenciana, un "show vibrante que ha conquistado al público por su energía, calidad artística y fidelidad al espíritu del grupo sueco", destacan los responsables de la producción.

Concebido como un homenaje único al legendario cuarteto, 'Dancing Abba' combina la fuerza en directo de 10 reconocidos músicos del pop-rock valenciano con el talento de 16 bailarines y animadores formados en el Conservatori Professional de Dansa de València y otras prestigiosas escuelas.

Bajo la dirección artística de Rocío Reolid, bailarina y coreógrafa, el espectáculo presenta un recorrido por 24 grandes éxitos de Abba

--como Mamma Mia, Dancing Queen, Money Money Money, Voulez-Vous, SOS, Chiquitita, Fernando o Waterloo-- interpretados en versión original. Todo ello acompañado de impactantes proyecciones audiovisuales, photocall, animación, pulseras LED y un sinfín de sorpresas que convierten este show en una experiencia participativa, dinámica y de primer nivel.

La Movida Valenciana es una plataforma de músicos valencianos procedentes de míticas bandas de los 80 y 90 -como Glamour, Comité Cisne, Los Inhumanos, Revólver, Vídeo, Betty Troupe, Orfeón Brutal, La Banda del Pop o Falsa Pasión- que siguen en activo con el propósito de mantener vivo el legado musical de toda una generación.

Desde 2008, la productora ha consolidado su trayectoria con más de 50 ediciones de sus exitosas creaciones, entre ellas "Valencia with The Beatles", "The Dance Side of Pink Floyd", "The Dance Side of Rock", "Fiebre del Sábado Tarde", "Celebration", "Elvis Presley: From Memphis to Las Vegas", "La Noche de La Movida Valenciana" o "Generación 80-90".